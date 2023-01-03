. 320 новых лифтов установят в многоквартирных домах Иркутской области в 2023 году
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320 новых лифтов установят в многоквартирных домах Иркутской области в 2023 году

320 новых лифтов установят в многоквартирных домах Иркутской области в 2023 году

В 2023 году в 137 многоквартирных домах городов Иркутской области планируют заменить 320 лифтов, у которых истекает срок эксплуатации. Как сообщила исполняющая обязанности руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Валерия Кошечкина, почти половина от общего количества новых подъемников будет установлена в северных территориях региона, пишет пресс-служба правительства Иркутской области.

148 лифтов заменят в Братске, Усть-Илимске, Железногорске-Илимском и Усть-Куте. Остальные – в Иркутске, Саянске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Шелехове. Наибольшее число новых лифтов установят в Иркутске – 99 в 50 многоквартирных домах.

В 2022 году Фонд заменил 156 лифтов в 64 многоквартирных домах Иркутской области. Из них 95 – в Иркутске. Масштабную работу подрядные организации провели в микрорайоне Университетском столицы региона – установили 56 лифтов. В Усть-Илимске смонтировали 44 новых подъемника, в Братске – девять, в Ангарске – семь и один в Железногорске-Илимском.

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По материалам: irk

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