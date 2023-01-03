. 467 случаев гриппа за неделю зарегистрировали в Иркутской области
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467 случаев гриппа за неделю зарегистрировали в Иркутской области

467 случаев гриппа за неделю зарегистрировали в Иркутской области

В Иркутской области за последнюю неделю 2022 года зарегистрировали 26 936 заболевших ОРВИ, из них 15 616 детей. Лабораторно подтверждено 467 случаев гриппа, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

По результатам вирусологического мониторинга установлена циркуляция вируса грипп А (H1N1)-2009, гриппа В, метапневмовирусов и других респираторных вирусов. Специалисты рекомендуют носить маски в общественных местах, мыть руки и пользоваться антисептиком, соблюдать социальную дистанцию и обращаться к врачу при первых признаках инфекции.

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По материалам: irk

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