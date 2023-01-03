. 5 вещей, которые нужно сделать в начале 2023 года, чтобы привлечь удачу
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5 вещей, которые нужно сделать в начале 2023 года, чтобы привлечь удачу

5 вещей, которые нужно сделать в начале 2023 года, чтобы привлечь удачу

В начале 2023 года стоит выполнить несколько дел, чтобы привлечь удачу на долгие 12 месяцев. Делать их можно на протяжении всех каникул, чтобы с каждым выполненным пунктом жизнь становилась проще и приятнее.


В первых числах января, когда новогодняя суета утихает, наступает время для выполнения важных задач: планирования, привлечения удачи и анализа прошлых ошибок. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выделить время и для тех дел, которые помогут обрести уверенность, привлечь благополучные перемены и начать путь к счастливой жизни. Пункты плана можно записать в ежедневник, чтобы не упустить ничего важного, и тогда наступивший 2023 год станет удачным.

1. Избавление от ненужного

Наведение порядка отнимает много сил и энергии, и зачастую это происходит из-за массы ненужных вещей. В период новогодних каникул будет время для того, чтобы рассортировать накопленные предметы гардероба, посуды и прочих мелочей, которые незаметно захламляют жилище. Их не обязательно выбрасывать — вещам можно подарить вторую жизнь, используя их не по прямому назначению, презентовать нуждающимся, продать или обменять. Многие из накопившихся вещей вбирают в себя негативную энергетику, и избавиться от них важно в первую очередь.

2. Примирение

Обиды и недовольство не становятся источником позитивных эмоций, и в первых числах нового 2023 года важно поставить точку в спорах и разногласиях. Помириться поможет искреннее раскаяние, учет совершенных ошибок и желание прекратить разрушительные споры. Для примирения можно выбрать множество тактик: встретиться лично, позвонить или же написать письмо. Главное — не затягивать и не бояться признавать свои промахи, а также не судить предвзято обидчиков — не исключено, что нанесшие обиду могут попросту не осознавать своего поступка.


3. Режим питания

После новогодних праздников многие задумываются о фигуре и стремятся привести себя в порядок к теплому сезону. Упускать такую возможность не стоит, ведь именно в дни праздников можно спокойно составить меню, узнать о правильном рационе и без труда перейти на сбалансированное питание. Уже через пару недель результат обрадует, а здоровье и хорошее самочувствие позволят активно работать над созданием успешного будущего.

Сбалансировать рацион поможет и время года: организм требует определенных продуктов в зависимости от сезона, поэтому такой нюанс важно учесть при составлении индивидуального меню.

4. Планирование

У многих из нас большие ожидания на каждый год. Все мечты обязательно сбудутся, если составить план. Делать это можно в течение всего года, однако наметить основные цели стоит в новогодние каникулы. План может быть любым, однако если цель велика, то ее лучше всего разделить на несколько этапов. Выполнить их последовательно не составит труда, а заблаговременное написание действий на бумаге убережет от ошибок.

Во время планирования важно помнить о себе и не преследовать целей, навязанных окружением. В этом случае будет риск пойти в неверном направлении, потерять драгоценное время и разочароваться в конце пути.


5. Карта желаний

Каждый год мы загадываем желания в надежде, что они обязательно исполнятся в скором времени. Ускорить момент волшебства получится, если создать подробную кару желаний. В нее можно занести множество целей, сопроводить их картинками и фотографиями, а также написать аффирмации.

Готовую карту лучше всего повесить на видное место, чтобы ежедневно видеть свои цели и программировать подсознание на успех. Время от времени важно перечитывать аффирмации, а также активно работать для привлечения в жизнь заветных желаний.

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По материалам: dailyhoro.ru

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