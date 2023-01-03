. Алена Водонаева была любовницей мужа после развода

Ведущая и модель Алена Водонаева поделилась откровениями. В первый раз Алена вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева. Однако этот союз продлился недолго: молодые люди развелись спустя четыре года брака, в 2013 году. Водонаева воспитывает сына Богдана. Алена охотно говорит о личном. На этот раз поклонница поинтересовалась у звезды, считает ли она нормальным остаться с мужем любовниками после развода. «Нормально всё, что вам нормально и что не нарушает УК РФ. Мы почти четыре года еще были (с первым)», — призналась Алена. Экс-участница «Дома-2» заверила, что недолго страдала после расставания.«Я у себя на первом месте. Я один раз страдала целый месяц, это много для меня. Но он этого не знал и никогда не узнает. У меня слишком много дел и целей, чтобы тратить время на страдания», — пояснила Водонаева. Она затронула и тему воспитания сына. «Я никогда не баловала и не балую Богдана. Строгость, дисциплина, соблюдение правил семьи — это фундамент. Всё остальное сделает любовь. Не упустить — важно. С мальчиков спрос больше. Ему потом сложно вывозить будет, если будете делать его жизнь слишком легкой и расслабленной», — поделилась мнением звезда.