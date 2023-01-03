. Алла Пугачева вывела из себя Вику Цыганову

Певица Алла Пугачева повергла в шок всех своим высказыванием. В адрес Пугачевой постоянно сыпятся негативные высказывания. Свое недовольство поведением Аллы Борисовны выражают поклонники, общественные деятели, политики и коллеги по сцене. 73-летняя певица после начала спецоперации уехала из РФ. Артистка вместе с семьей спешно покинула родину и получила израильское гражданство. Шквал негодований и критики обрушился на звезду и она ответила своим обидчикам. «Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — писала в личном блоге 73-летняя исполнительница.Поступки Аллы Борисовны вызывают резкую реакцию у других звезд российской эстрады. Вика Цыганова возмущена поведением коллеги по сцене. «Зачем плевать на страну, на зрителей, называя их холопами и рабами? Я считаю, что это бесстыдство. Значит, вся их предыдущая жизнь была притворством. Они же тут имели все. Та же Пугачева тратила миллионы на содержание своего особняка», — исполнительница песни «Русская водка». Цыганова ранее заявляла, что Пугачевой следует оставаться в Израиле. Она также напомнила, что песни Аллы Борисовны никогда не были патриотичными. К тому же у коллег не раз возникали конфликтные ситуации. Однажды певица изъявила желание принять участие в «Рождественских встречах», но Примадонна сделала вид, что не поняла просьбы. Кроме того, у артисток возникли разногласия из-за песни «Приходите в мой дом». Пугачева пыталась выкупить права на ее исполнение у супруга Вики, продюсера Вадима Цыганова, но сделка так и не состоялась. «Я же с Пугачевой в свое время общалась. Убеждения у нас с ней никогда не совпадали. Поэтому когда все бежали на ее «Рождественские встречи», я стояла в сторонке и понимала, что меня другие люди поддерживают, не менее известные и талантливые», — поделилась 59-летняя певица.