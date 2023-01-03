. Анджелину Джоли заметили вместе со звездой сериала «Нормальные люди»

Актрису Анджелину Джоли заметили в Лондоне в компании актера Пола Мескала

Голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили в Лондоне в компании ирландского актера, звезды сериала «Нормальные люди» Пола Мескала. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, Джоли вместе с дочерью Шайло сидели в компании Мескала в ресторане и разговаривали. До этого актриса посетила спектакль в театре «Алмейда», где играет актер. Другие подробности встречи знаменитостей не сообщаются.

Ранее появились слухи, что Мескал расстался со своей возлюбленной, американской певицей Фиби Бриджерс. Пара была помолвлена, однако позже появилась информация об их расставании.

В октябре 2022 года актер Брэд Питт рассказал в интервью, как переживал развод с Анджелиной Джоли. Артист признался, что ему было нелегко после расставания, однако позднее он нашел себе дело для души. По словам звезды, оправиться после развода ему помогли искусство и дружба со скульптором Томасом Хаусаго.