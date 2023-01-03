. Даша Жукова поделилась фото с 8-летней дочерью от Романа Абрамовича

Основатель музея современного искусства «Гараж» Даша Жукова показала редкое фото подросшей дочери Леи во время празднования Нового года. Даша Жукова продемонстрировала, как она с семьей встретила Новый год. На снимке можно увидеть дочь экс-супруги олигарха Романа Абрамовича. Дарья и Роман Абрамович познакомились на одном из матчей «Челси» в 2007-м. Девушка на тот момент состояла в отношениях с теннисистом Маратом Сафиным. Но это не помешало ей положить взгляд на выгодного жениха. Спустя год бизнесмен женился на Дарье. От Абрамовича Жукова родила двоих детей — Аарона Александра и Лею. Как известно, за одни только роды наследницы Роман заплатил не меньше миллиона долларов.Сейчас дети олигарха живут в Нью-Йорке с мамой. Дети учатся в частной школе с жесткими порядками, но, по словам матери, это идет им на пользу. Жукова редко делится снимками с наследниками, но теперь сделала исключение, опубликовав фото с восьмилетней Леей. По мнению пользователей Сети, девочка очень похожа на папу. Отношения с миллиардером продлились почти 10 лет, после чего супруги объявили о разводе. Им удалось сохранить дружеские отношения и разделить опеку над детьми. Также экс-супругов связывает проект — музей «Гараж».Звезда светской тусовки недолго скучала в одиночестве. Вскоре после развода Даша сблизилась с братом своей подруги Ставросом Ниархосом. Незадолго до этого бизнесмен отменил помолвку с моделью Джессикой Харт. Влюбленные нашли общий интерес в искусстве. В 2019 году пара отметила пышную свадьбу. В этом браке Даша родила сына Филиппа. Для мужа Дарьи мальчик стал первым ребенком.