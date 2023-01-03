. Девам — проявить усердие, Водолеям — расставить приоритеты: гороскоп от Веры Хубелашвили на 2023 год для всех знаков зодиака

Не успел начаться новый 2023 год, как многие хотят узнать, что их ожидает. Астролог Вера Хубелашвили рассказала, что ждет представителей зодиакальных созвездий и какие горизонты перед ними открываются в 2023 году.

Гороскоп на 2023 год для всех знаков зодиака от астролога Веры Хубелашвили

Овен (21 марта — 19 апреля)

У представителей данного знака большие планы на наступивший год. Овнам повезло с их целеустремленностью, так как символу 2023 года Водяному Кролику нравятся инициативные люди, которые знают, как улучшить свою жизнь. Даже если ваши планы чересчур амбициозны, не стоит их стесняться. Не бойтесь остаться наедине со своим страхом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

2023 год будет удачным для Тельцов, чтобы решить все вопросы, связанные с жильем и бытом. Если у вас есть родственники, с которыми вы давно поссорились, сейчас самое время все изменить. Но не забывайте, что возвращать в свою жизнь надо не всех, кто из нее ушел.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Энергичность и подвижность Близнецов в новом году будет поощрена. Только так можно достичь желаемых высот. Так что с января можно смело браться за новые дела и работу. Поверьте, успех не заставит себя ждать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам желательно научиться прислушиваться к своей интуиции, в противном случае они рискуют столкнуться с неприятностями и проблемами в новом году. Холодный разум в связке с интуицией будет настоящим ключом к успеху.

Лев (23 июля — 22 августа)

2023 год обещает быть насыщенным событиями, а некоторые из них и вовсе перевернут жизнь Львов с ног на голову. Следовательно, астролог рекомендует представителям знака быть внимательными и принимать только хорошо обдуманные решения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам не помешало бы сосредоточиться на образовании. В основном это связано с приобретением новых навыков, которые пригодятся в будущем. Главное, проявить усердие, и тогда перед вами будут открыты любые двери.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам важно, чтобы в их окружении были люди, которым они могут доверить все свои тайны. Если в кругу близких будут единомышленники, то представители знака смогут справиться с любыми проблемами, в том числе и с теми, которые возникли на личном фронте. Не всегда надо рассчитывать только на себя.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам следует уделить внимание себе, своему здоровью. По возможности следует записаться в тренажерный зал. Также важно уделить внимание семье и обустройству жилья. Представителям знака год обещает быть удачным, с положительными трансформациями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Правильно расставленные приоритеты помогут Стрельцам свернуть горы в новом году. Ставьте конкретные цели и не забывайте указывать сроки — это поможет быстрее достичь желаемого результата.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогов ожидают интуитивные озарения, разные предчувствия и вещие сны. Главное, научиться их понимать, и тогда они пригодятся в жизни.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Представители данного знака могут почувствовать, что жизнь стала для них тесной. Следовательно, самое время расширить свой кругозор, отыскать новые увлечения и записаться на очередные курсы. Не забывайте прислушиваться к своим внутренним желаниям.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

2023 будет годом перемен для водного знака. Главное, быть открытыми к новому. Не живите прошлым, смело добивайтесь поставленных целей и не бойтесь развиваться.