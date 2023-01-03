. Для внутренней силы и мудрости: какой цвет является символом 2023 года
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Для внутренней силы и мудрости: какой цвет является символом 2023 года

Для внутренней силы и мудрости: какой цвет является символом 2023 года

У каждого года есть свой талисман и символ в виде определенного животного и цвета. Цвет, как правило, зависит от животного-покровителя. Мы расскажем, какой цвет является символом 2023 года.

Главные цвета 2023 года

Итак, черный цвет является символом наступившего года. Он связан с водной стихией и не стоит его ассоциировать с чем-либо негативным и плохим. На востоке он связан с мудростью, спокойствием и внутренней силой. Именно этот оттенок позволит человеку быть собранным и проницательным на протяжении всего года. Чтобы уберечься от каких-либо неприятностей, стоит надеть какую-то черную вещь. Также этот оттенок поможет наладить отношения с близкими людьми, особенно если часто происходят ссоры.

Другим не менее важным цветом является синий, который так же, как и черный, связан с водой. Он может улучшить память и умственную деятельность человека, особенно если тот предпочитает носить синие вещи.


Бирюзовый и голубой цвета выделяются на фоне остальных своим успокаивающим эффектом, а также олицетворяют мир, добро и взаимопонимание. Бирюзовый оттенок способен наполнить человека необходимой жизненной энергией и силой. Если кто-то устал работать, а до отпуска еще долго, ему следует надевать вещи в таких тонах.

Также не стоит забывать про мятный цвет. Он похож на бирюзовый своей энергетикой и тоже ассоциируется с водной стихией.

# Общество
По материалам: rsute

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