. Дочь ушедшей Юлии Началовой отпраздновала Новый год с семьей отца
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Дочь ушедшей Юлии Началовой отпраздновала Новый год с семьей отца

Дочь ушедшей Юлии Началовой отпраздновала Новый год с семьей отца
После смерти певицы Юлии Началовой ее 16-летняя дочь Вера живет с бабушкой и дедушкой. А Новый год она встретила с семьей отца. В 2014 году, после расставания с певицей Юлией Началовой, футболист Евгений Алдонин женился во второй раз. Вскоре в браке с молодой женой Ольгой у него родились двое детей — мальчик и девочка. 16-летняя Вера хорошо ладит с мачехой. Вот и новогоднюю ночь решила провести с семьей отца,  а не с бабушкой и дедушкой. Вера не слишком активна в социальных сетях. Лишь изредка она публикует новые фотографии. Зато новогодними снимками поделилась Ольга Алдонина у себя в блоге. На кадрах видно, как счастливыми улыбками светятся они с супругом и их дети, включая Веру.
Нельзя не отметить, какой девушка растет красавицей. Она продолжает искать свой стиль и экспериментировать с внешностью. На этот раз Вера выбрала черное платье, сделала яркий макияж с красной помадой и дополнила образ золотыми украшениями. И конечно, сходство с мамой, Юлией Началовой, налицо. Напомним, что после смерти Юлии Началовой в 2019 году ее единственная дочь не смогла жить в семье отца — ее воспитывали родители певицы. Но у Веры прекрасные отношения с семьей папы. Они часто вместе проводят время, путешествуя или просто за домашними ужинами. Дети Евгения от второго брака тоже без ума от девушки.
Алдонин проявляет интерес к творчеству старшей дочери, по возможности посещает ее выступления. Месяц назад Вера отмечала свое 16-летие. Отец устроил для нее роскошный вечер в ресторане, куда привел супругу Ольгу с детьми.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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