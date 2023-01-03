. GeForce Now обновится до RTX 4080, что в 5 раз превысит производительность Xbox Series X
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GeForce Now обновится до RTX 4080, что в 5 раз превысит производительность Xbox Series X

GeForce Now обновится до RTX 4080, что в 5 раз превысит производительность Xbox Series X


Компания Google закрыла свой облачный игровой сервис Stadia, но есть конкуренты Xbox Cloud Gaming, которые продолжают развиваться. Яркий пример — сервис GeForce Now. Сегодня Nvidia анонсировала скорое обновление производительности GeForce Now.

В конце января в Северной Америке и Европе подписчики GeForce Now с уровнем подписки GeForce Now Ultimate смогут заметить существенное повышение производительности. Облачные «компьютеры» обновятся до RTX 4080 SuperPOD, которые, по утверждению Nvidia, обеспечат более 64 терафлопс графической мощности каждому отдельному пользователю. По данным компании, это более чем в 5 раз превышает производительность Xbox Series X. Пользователи смогут транслировать игры со скоростью до 240 кадров в секунду из облака с поддержкой трассировки лучей и DLSS 3.

Напомним, игровой сервис Xbox Cloud Gaming работает на производительности Xbox Series X.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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