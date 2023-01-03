. Глеб Матвейчук отпраздновал Новый год со своими детьми и бывшей женой
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Глеб Матвейчук отпраздновал Новый год со своими детьми и бывшей женой

Глеб Матвейчук отпраздновал Новый год со своими детьми и бывшей женой
Певец и актер Глеб Матвейчук воссоединился с Еленой Глазковой на Новый год, чтобы устроить детям праздник. Из-за непримиримых обстоятельств судьба развела Глеба Матвейчука и Елену Глазкову по разные стороны. Они давно не живут вместе, сообщили всем о разрыве, но продолжают поддерживать связь ради общих детей. Сегодня Глазкова поделилась теплым семейным фото, на котором вся семья в сборе. Родственники с улыбкой позируют возле украшенной елки в компании сказочного персонажа. «И к нам все-таки заглянул Дед Мороз. Все счастливы: и родители, и дети», — подписала публикацию Елена.
Как известно, роман Матвейчука и Глазкова начался в 2016 году, спустя два года на свет появилась дочь Алиса, но родители девочки не торопились регистрировать брак. Только в 2020-м Елена и Глеб сыграли тайную свадьбу в Швейцарии. А вскоре порадовали поклонников новостью о пополнении в семье — Елена подарила супругу сына Александра. Идиллия длилась недолго и завершилась разводом. Актриса пояснила, что рассталась с мужем спокойно, без скандалов и интриг, договорившись вместе заботиться о наследниках. Она также заверила, что решение было принято совместно и осознанно. «Я и Глеб больше не живем вместе и не являемся парой, но мы остаемся родителями наших чудесных деток, и будем и дальше их вместе воспитывать. Это случилось не вчера. Это не спонтанное решение. Никто ни к кому не уходил. Да, мы расстались, но расстались в дружеских отношениях, и всегда останемся близкими друг другу людьми», — писала в личном блоге Глазкова. Матвейчук пользуется успехом у женщин, но никак не может устроить личное счастье. Одно время он крутил роман с актрисой Светланой Бельской, но так и не повел любимую в загс. В 2008 году она бросила его, а позже жалела об этом поступке. Более пяти лет Матвейчук состоял в браке с Анастасией Макеевой. Но и этот союз распался.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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