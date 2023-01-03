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Хамзаев рассказал о законопроекте для запрета продажи энергетиков несовершеннолетним

Хамзаев рассказал о законопроекте для запрета продажи энергетиков несовершеннолетним

Депутаты совместно с кабмином разрабатывают законопроект, запрещающий продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также вводящий ответственность за его нарушение для продавцов и предпринимателей. Об этом член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») сказал РИА Новости.

«Парламентская газета» 23 декабря сообщала, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет продажи энергетиков несовершеннолетним. Также ведомства изучат вопрос размещения на таре с такими напитками соответствующей маркировки, проработают предложение об ограничении максимального объема тары с энергетиком 500 мл. 

«Главная цель нашего законопроекта — не допускается продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков», — пояснил Хамзаев.

Депутат также оценил, как продажа энергетиков ограничивается в отдельных регионах. По его словам, положительно можно оценить действия властей в Татарстане, Ханты-Мансийском АО и Новосибирске. Парламентарий подчеркнул, что производители подсаживают молодежь на энергетики тем, что в их рекламных кампаниях участвуют успешные спортсмены.

Депутат Хамзаев также напомнил о вреде энергетиков для детей. По его словам, повышенное количество таких веществ как таурин, кофеин, гуарана наносит серьезный удар по здоровью ребенка. А это рост сердечно-сосудистых заболеваний среди детей, влияние веществ на нервную систему. «То, что энергетические коктейли вредны — говорят без исключения все медики», — заключил он.

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По материалам: pnp.ru

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