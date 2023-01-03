. Игорь Кобзев встретился с мобилизованными военнослужащими в Новосибирской области
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Игорь Кобзев встретился с мобилизованными военнослужащими в Новосибирской области

Игорь Кобзев встретился с мобилизованными военнослужащими в Новосибирской области

3 января губернатор Иркутской области Игорь Кобзев работает в Новосибирской области, где проходят военную подготовку мобилизованные из региона. Губернатор встретился с бойцами, сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава региона встретился с начальником Новосибирского военного училища генерал-майором Сергеем Марковчиным. Стороны обсудили работу в интересах мобилизованных и их семей. Игорь Кобзев подчеркнул, что каждой семье внимание оказывают индивидуально, эта работа продолжается. В центре внимания вопросы, связанные с обеспечением денежного довольствия. Как подчеркнул губернатор, есть несколько человек, которые по разным причинам несвоевременно получают выплаты, в ближайшее время эти проблемы будут решены. Также продолжается работа по сбору и отправке гуманитарной помощи мобилизованным в зону проведения специальной военной операции.

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По материалам: irk

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