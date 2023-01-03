. Игроки нашли новую «красивую» дату для релиза Starfield
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Игроки нашли новую «красивую» дату для релиза Starfield

Игроки нашли новую «красивую» дату для релиза Starfield


Starfield все еще планируется к релизу в первую половину 2023 года, если верить официальному сайту Bethesda. При этом, разработчики пока не сообщают, когда именно выйдет игра. Но игроки строят теории, подбирая для игры «красивую» дату.

На Reddit игроки пишут свои варианты, когда можно было бы выпустить Starfield в первой половине 2023 года, чтобы это была красивая дата. Наиболее популярная версия — 12 апреля 2023 года (день космонавтики). В 2022 году компания Bethesda поддерживала с игрой Starfield сразу несколько небольших мероприятий, связанных с космосом, например, SpaceVision.

Игроки предполагают, что, учитывая любовь Bethesda к «красивым» датам, игра Starfield могла бы выйти 12 апреля 2023 года — в день космонавтики, что было бы символично. Напомним, ранее планировался релиз Starfield на 11.11.2022 — в день 11-летия The Elder Scrolls V: Skyrim.

Стоит сказать, что уже несколько инсайдеров указывают на возможный релиз Redfall от Xbox и Bethesda в начале мая, из-за чего выход Starfield 12 апреля выглядит маловероятным.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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