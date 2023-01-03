. Иммунолог рассказал об эпидемиях будущего
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иммунолог рассказал об эпидемиях будущего

Иммунолог рассказал об эпидемиях будущегоИммунолог Крючков заявил о рисках новых пандемий в мире

Пандемия коронавируса все еще не окончена и может преподнести новые тревожные сюрпризы, но миру грозят и новые угрозы, такие, как распространение вируса гриппа, другие виды коронавируса и только открытые из-за таяния ледников инфекции. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.



Коронавирус и грипп

«С коронавирусом все еще не стабильно, пандемия продолжается. Она несколько улучшилась только внешне, став менее патогенной и летальной из-за того, что линия омикрона стала доминирующей. Но о том, есть ли условный временный переход болезни в сезонную форму мы узнаем не раньше осени, до тех пор прогнозировать что-то достаточно сложно», — считает Крючков.

Временного перехода болезни в сезонную форму, по его словам, стоит ожидать, если продолжит распространяться именно омикрон-линия, если доминирующими окажутся другие линии, штаммы, ситуация может радикально измениться.



Другие инфекции

Опасность представляют, по словам Крючкова, и другие виды коронавируса, наблюдающиеся пока только у животных. Иммунолог не исключает их прорыв с переходом на человека — именно поэтому за подобными болезнями в животной популяции внимательно наблюдают специалисты.

«Потенциальную угрозу представляет и таяние ледников, где обнаруживают новые инфекции. Пока неизвестно, насколько все это может быть опасно для человека, но определенные риски, причем, достаточно высокие, сохраняются. Тут мы говорим о пандемии Х. То есть, о пандемии какого-то нового, еще неизвестного нам заболевания», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Также Крючков упомянул зоонозные инфекции, то есть, те, которые передаются человеку от животных. В некоторых регионах, как он отметил, они могут приобрести эпидемический размах.

«Это, например, те же геморрагические лихорадки. Но дело тут в том, что у подобных инфекций очень высокая летальность, а, значит, пандемический потенциал достаточно ограничен из-за того, что болезнь просто не успевает передаться, ведь погибает большое количество звеньев», — уточнил иммунолог.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление может привести к распространению вирусов из-за контактов с новыми организмами-хозяевами, что увеличивает риск масштабных эпидемий и новой пандемии. К такому выводу пришли ученые Университета Торонто.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Размер регионального материнского капитала проиндексируют в Иркутской области
Размер регионального материнского капитала проиндексируют в Иркутской
Кафе «Речка» горело в Иркутске на Баррикад ночью 3 января
Кафе «Речка» горело в Иркутске на Баррикад ночью 3 января
467 случаев гриппа за неделю зарегистрировали в Иркутской области
467 случаев гриппа за неделю зарегистрировали в Иркутской области
Иммунолог рассказал об эпидемиях будущего
Иммунолог рассказал об эпидемиях будущего
Победительница "Суперстар" рассказала о цене победы на шоу и отчитала тех, кто ее не поздравил
Победительница "Суперстар" рассказала о цене победы на шоу
Традиции народного праздника Прокопьев день, отмечаемого 3 января 2023 года
Традиции народного праздника Прокопьев день, отмечаемого 3 января
Стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о Гарри Поттере
Стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о
Русский символ семейного уюта вызвал восхищение в Китае
Русский символ семейного уюта вызвал восхищение в Китае
Netflix отказался продлевать сериал «1899» на новый сезон
Netflix отказался продлевать сериал «1899» на новый сезон
Когда наступит 2023 год по Восточному календарю
Когда наступит 2023 год по Восточному календарю
В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
ВС РФ ликвидировали под Артемовском деятеля евромайдана и экс-депутата "козака Гаврилюка"
ВС РФ ликвидировали под Артемовском деятеля евромайдана и

Топ на сегодня

Нутрициолог назвал продукты, которыми не стоит закусывать алкоголь
Нутрициолог назвал продукты, которыми не стоит закусывать алкоголь
В России объяснили цель введения Вашингтоном потолка цен на нефть
В России объяснили цель введения Вашингтоном потолка цен на нефть
Великобритания устроила конкурс для избавления от российской переработки урана
Великобритания устроила конкурс для избавления от российской
Премьеру Британии указали на проблемы внутри страны после слов о поддержке Киева
Премьеру Британии указали на проблемы внутри страны после слов о
Сыгравший супергероя киновселенной Marvel актер попал в ДТП
Сыгравший супергероя киновселенной Marvel актер попал в ДТП

Еще по теме

Иммунолог предрек новую волну коронавируса в России
Симптомы пришедшего в Россию подштамма коронавируса «Цербер»
Назван срок возникновения главной вспышки новой волны коронавируса
Вирусолог допустил вспышку гриппа в России