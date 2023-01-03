. Ирина Хакамада рассказала об экономической катастрофе в России

Политик и бизнесвумен Ирина Хакамада рассказала, что ждет нашу страну. Пока многие эксперты и аналитики прогнозируют рецессию в экономике России, Ирина Хакамада уверена, что кризис обойдет стороной наше государство. Хакамада считает, что сегодня экономика и политическая система выживают. А она, будучи практикующим мыслителем, находится над этой суетой и мыслит глубже. Ирина Мацуовна отметила, мол, важно не поддаваться обстоятельствам, а строить жизнь, невзирая на внешние факторы. Политик советует найти счастье внутри себя и делать то, что нравится, принося при этом пользу другим людям. «Катастрофы не будет, потому что в России полно ресурсов. Просто даже в случае ограничения по ценам нефти и газа, их все равно будут продавать разными способами. А даже если не будут продавать, начнут вкладывать внутрь экономики и находить других поставщиков — мир большой. Россию нельзя довести до экономической катастрофы, это невозможно. Здесь не так много населения, как в Китае, и очень много ресурсов», — сказала она.67-летняя Хакамада не собирается покидать Россию: здесь ее работа, многотысячная аудитория. Как известно, Ирина Мацуовна является коучем, читает лекции и дает советы в личном блоге по актуальным вопросам. «Как только человек уезжает из своей Родины, он не может русских людей ничему научить, если сам пользуется благами другой страны», — утверждает брюнетка. Есть и другие причины, по которым она отказывается от эмиграции. Дело в окружении и приверженности к культурным ценностям. «Я в комфорте живу только тогда, когда я на своей земле, со своим культурным кодом, общаюсь со своими людьми по традициям русского мира, а не иммиграционной закрытой тусовки. Я выбрала это — за любой выбор надо платить. Мне никогда не было легко в жизни, мне ничего не летело с неба, поэтому для меня это нормально», — поделилась Ирина Мацуовна в интервью программе «Вы держитесь!» на RTVI.