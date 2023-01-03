. Яна Поплавская заявила, что Валерий Меладзе обделался

Актриса Яна Поплавская жестко прошлась по певцу Валерию Меладзе. Валерий Меладзе по-тихому выступил против тех, на чьей земле живет и зарабатывает. Накануне в Сеть просочилось видео, на котором Валерий Меладзе во время вечеринки в Дубае по просьбе фаната славит Украину и восхищается ее доблестью. Однако делает это грузинский певец шепотом, убрав в сторону микрофон, хотя поклонник просит произнести речь именно на публику.Яна Поплавская, увидев эти кадры, негодовала. В личном блоге она вспомнила, что Валерий Меладзе является народным артистом Чечни и заслуженным артистом России. «Громогласно клялся в любви к русскому и чеченскому народу, а тут и голос пропал, в шепоток превратился! Моя бабушка говорила про таких прекрасную фразу: «Обосратушки-перепрятушки!» - высказалась актриса.