. Яне Рудковской подарили миллион, но его ни на что не хватит
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Яне Рудковской подарили миллион, но его ни на что не хватит

Яне Рудковской подарили миллион, но его ни на что не хватит
Продюсер Яна Рудковская рассказала о шикарном подарке мужа.   Второго января продюсер Яна Рудковская отмечала свой день рождения. Второго января известный продюсер и светская львица Яна Рудковская отмечала свой день рождения. Блондинке исполнилось 48 лет. Муж Яны Рудковской, олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко сделал жене двойной подарок. Он встал на ноги после болезни и вышел на лед в шоу «Снегурочка» и преподнес Яне Рудковской презент в виде крупной суммы денег - миллион рублей.
«Пока не знаю, на что потрачу. На то, что я хочу, не хватит. Отложу пока эти деньги, потом выберу подарок», - поделилась Яна Рудковская, с «kp.ru.». Поздравила Яну Рудковскую аплодисментами и многотысячная арена, где проходило ледовое шоу «Снегурочка». В нем, кстати, задействовано 146 человек - это мировой рекорд. В вип-партере вместе с Яной Рудковской находился старший сын Николай Батурин. А средний сын Александр Плющенко принимал участие в шоу «Снегурочка», Саша выступал в паре с Александрой Трусовой. После шоу семья Плющенко отправилась в ресторан, отмечать день рождения Яны Рудковской.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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