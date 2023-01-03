. Кафе «Речка» горело в Иркутске на Баррикад ночью 3 января
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кафе «Речка» горело в Иркутске на Баррикад ночью 3 января

Кафе «Речка» горело в Иркутске на Баррикад ночью 3 января

Сообщение о пожаре в кафе «Речка» на улице Баррикад в Иркутске поступило в 01:15 3 января. На момент прибытия первых пожарных подразделений горели кровля и помещения на мансардном этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 посетителей и работников кафе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Тушение осложнялось сложной конструктивной особенностью здания. К кафе вплотную пристроена шиномонтажная мастерская, а мансардный этаж, где произошел пожар, был переоборудован в служебные помещения. Под кровлей находилось большое количество использованных автомобильных покрышек.

В 01:40 пожар локализовали, в 03:39 — ликвидировали на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет. В тушении было задействовано четыре единицы техники и 19 человек. Предварительная причина пожара — короткое замыкание проводки: возгорание началось в месте входа силового кабеля под кровлю здания.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Размер регионального материнского капитала проиндексируют в Иркутской области
Размер регионального материнского капитала проиндексируют в Иркутской
Кафе «Речка» горело в Иркутске на Баррикад ночью 3 января
Кафе «Речка» горело в Иркутске на Баррикад ночью 3 января
467 случаев гриппа за неделю зарегистрировали в Иркутской области
467 случаев гриппа за неделю зарегистрировали в Иркутской области
Иммунолог рассказал об эпидемиях будущего
Иммунолог рассказал об эпидемиях будущего
Победительница "Суперстар" рассказала о цене победы на шоу и отчитала тех, кто ее не поздравил
Победительница "Суперстар" рассказала о цене победы на шоу
Традиции народного праздника Прокопьев день, отмечаемого 3 января 2023 года
Традиции народного праздника Прокопьев день, отмечаемого 3 января
Стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о Гарри Поттере
Стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о
Русский символ семейного уюта вызвал восхищение в Китае
Русский символ семейного уюта вызвал восхищение в Китае
Netflix отказался продлевать сериал «1899» на новый сезон
Netflix отказался продлевать сериал «1899» на новый сезон
Когда наступит 2023 год по Восточному календарю
Когда наступит 2023 год по Восточному календарю
В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
ВС РФ ликвидировали под Артемовском деятеля евромайдана и экс-депутата "козака Гаврилюка"
ВС РФ ликвидировали под Артемовском деятеля евромайдана и

Топ на сегодня

Нутрициолог назвал продукты, которыми не стоит закусывать алкоголь
Нутрициолог назвал продукты, которыми не стоит закусывать алкоголь
В России объяснили цель введения Вашингтоном потолка цен на нефть
В России объяснили цель введения Вашингтоном потолка цен на нефть
Великобритания устроила конкурс для избавления от российской переработки урана
Великобритания устроила конкурс для избавления от российской
Премьеру Британии указали на проблемы внутри страны после слов о поддержке Киева
Премьеру Британии указали на проблемы внутри страны после слов о
Сыгравший супергероя киновселенной Marvel актер попал в ДТП
Сыгравший супергероя киновселенной Marvel актер попал в ДТП

Еще по теме

На Байкальской горело административное здание на площади 825 квадратных метров
200 человек эвакуировались во время пожара торгового центра «Версаль»
В Иркутске в новогоднюю ночь из горящего дома эвакуировались 130 человек
В Иркутске при пожаре частного дома погибла женщина