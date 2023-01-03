. Кафе «Речка» горело в Иркутске на Баррикад ночью 3 января

Сообщение о пожаре в кафе «Речка» на улице Баррикад в Иркутске поступило в 01:15 3 января. На момент прибытия первых пожарных подразделений горели кровля и помещения на мансардном этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 посетителей и работников кафе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



Тушение осложнялось сложной конструктивной особенностью здания. К кафе вплотную пристроена шиномонтажная мастерская, а мансардный этаж, где произошел пожар, был переоборудован в служебные помещения. Под кровлей находилось большое количество использованных автомобильных покрышек.



В 01:40 пожар локализовали, в 03:39 — ликвидировали на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет. В тушении было задействовано четыре единицы техники и 19 человек. Предварительная причина пожара — короткое замыкание проводки: возгорание началось в месте входа силового кабеля под кровлю здания.