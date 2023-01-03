. Как изменятся герои «Звездных войн», если поменяют космическую вселенную на Средневековье и рыцарские доспехи
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Как изменятся герои «Звездных войн», если поменяют космическую вселенную на Средневековье и рыцарские доспехи

Как изменятся герои «Звездных войн», если поменяют космическую вселенную на Средневековье и рыцарские доспехи

Если вы хотя бы раз задумывались о том, как могли бы выглядеть герои «Звёздных войн» в концепте Средневековья, то нейросеть с радостью вам поможет воплотить задумку в жизнь. Один из пользователей Reddit путём использования нехитрых запросов создал иллюстрации, на которых Дарт Вейдер, штурмовики и мандалорцы превратились в отважных рыцарей. При этом футуристический вайб героев полностью сохранился.

Получившиеся арты позволяют немного пофантазировать и перенестись в новую вселенную, в которой есть место рыцарским прикидам и современным технологиям. Предлагаем вам насладиться получившимся результатом и погрузиться в мир, полностью созданный искусственным интеллектом.

Мандалорец

Имперский штурмовик

Один из джедаев

Йода

Йода лишился своего светового меча и теперь больше похож на библиотекаря или мудреца, охраняющего древние писания. Однако этот образ нисколько его не портит. Кстати, очки добавляют ему особого очарования.

Футуристичные посиделки

Эти изображения «Звездных войн» в средневековом стиле сгенерировал реддитор Odeath088. Для этого он использовал нейросеть Midjourney. Автор рассказал, что для создания столь детальных портретов он использовал достаточно простые запросы — «средневековые звёздные войны + имя необходимого персонажа».

Дарт Вейдер

Дарт Сидиус

Люк Скайуокер

Дарт Мол

Теперь Дарт мол чем-то похож на самурая в красочной маске.

Мейс Винду

Замок Такоданы

Мандалорец собрал в своём образе всё самое лучшее — накидка, доспехи и разные виды мечей

Бравые мандалорцы

Midjourney справилась с прорисовкой героев на отлично. Получившиеся персонажи выглядят стильно и при этом воинственно.

Боевая машина «АТ-АТ»

Здесь вы можете посмотреть, как бы выглядели супергерои Marvel и DC, если бы они также отправились в далёкое прошлое.

# Интересное
По материалам: twizz

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