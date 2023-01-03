. Как менялись известные актрисы, которые начали карьеру в совсем юном возрасте (15 фото)

Родители всегда очень гордятся своими детьми, когда они начинают подрабатывать. Ведь лишняя копеечка никогда не бывает лишней, плюс это очень полезно для развития ответственности и самостоятельности. А пока одни детишки расклеивают объявления и разносят газеты, эти девчонки уже начали сниматься в кино! Начиная с самых маленьких ролей, им удалось добиться мировой славы. Давайте поглядим, как менялись известные актрисы, которые начали карьеру в совсем юном возрасте.Кира НайтлиЭлизабет МоссЭль ФэннингБэйли МэдисонДжоуи КингЛиндси ЛоханМишель ТрахтенбергЗендеяХлоя Грейс МорецАнна КламскиСелена ГомесКристина РиччиНиколь КидманШеннен ДоэртиМилли Бобби Браун