Как менялись известные актрисы, которые начали карьеру в совсем юном возрасте (15 фото)
Сегодня, 01:21
Родители всегда очень гордятся своими детьми, когда они начинают подрабатывать. Ведь лишняя копеечка никогда не бывает лишней, плюс это очень полезно для развития ответственности и самостоятельности. А пока одни детишки расклеивают объявления и разносят газеты, эти девчонки уже начали сниматься в кино! Начиная с самых маленьких ролей, им удалось добиться мировой славы. Давайте поглядим, как менялись известные актрисы, которые начали карьеру в совсем юном возрасте.
Кира Найтли
Элизабет Мосс
Эль Фэннинг
Бэйли Мэдисон
Джоуи Кинг
Линдси Лохан
Мишель Трахтенберг
Зендея
Хлоя Грейс Морец
Анна Кламски
Селена Гомес
Кристина Риччи
Николь Кидман
Шеннен Доэрти
Милли Бобби Браун
Кира Найтли
Элизабет Мосс
Эль Фэннинг
Бэйли Мэдисон
Джоуи Кинг
Линдси Лохан
Мишель Трахтенберг
Зендея
Хлоя Грейс Морец
Анна Кламски
Селена Гомес
Кристина Риччи
Николь Кидман
Шеннен Доэрти
Милли Бобби Браун
По материалам: trinixy