. Как менялись известные актрисы, которые начали карьеру в совсем юном возрасте (15 фото)
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Как менялись известные актрисы, которые начали карьеру в совсем юном возрасте (15 фото)

Кира НайтлиРодители всегда очень гордятся своими детьми, когда они начинают подрабатывать. Ведь лишняя копеечка никогда не бывает лишней, плюс это очень полезно для развития ответственности и самостоятельности. А пока одни детишки расклеивают объявления и разносят газеты, эти девчонки уже начали сниматься в кино! Начиная с самых маленьких ролей, им удалось добиться мировой славы. Давайте поглядим, как менялись известные актрисы, которые начали карьеру в совсем юном возрасте.

Кира Найтли


Элизабет Мосс

Элизабет Мосс
Эль Фэннинг

Эль Фэннинг
Бэйли Мэдисон

Бэйли Мэдисон
Джоуи Кинг

Джоуи Кинг
Линдси Лохан

Линдси Лоханм
Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг
Зендея

Зендея
Хлоя Грейс Морец

Хлоя Грейс Морец
Анна Кламски

Анна Кламски
Селена Гомес

Селена Гомес
Кристина Риччи

Кристина Риччи
Николь Кидман

Николь Кидман
Шеннен Доэрти

Шеннен Доэрти
Милли Бобби Браун

Милли Бобби Браун
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По материалам: trinixy

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