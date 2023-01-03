. Каким знакам зодиака не повезет в 2023 году

Астролог рассказала, кого ждут трудности в Новом году. Каждый из нас искренне надеется, что Новый год окажется успешнее и лучше предыдущего. Добродушный Кролик постарается проявить благосклонность ко всем знакам зодиака, но некоторым все же придется постараться, дабы схватить удачу за хвост.2023 год потребует от Раков большого терпения и сосредоточенности. Перед вами будут постоянно вставать вопросы, требующие безотлагательного и правильного решения. Придется рассчитывать исключительно на себя. В профессиональной и личной сферах Ракам придется крутиться как белкам в колесе, но даже при таком варианте дела будут продвигаться медленно и неспешно. К счастью, вы все равно выйдете из продолжительной схватки победителем и получите заслуженные результаты, пусть и гораздо позже рассчитанного срока.«В 2023 году Весам придется строить счастье своими руками. На помощь со стороны рассчитывать не стоит. Ждать определенных затруднений нужно преимущественно в области карьеры», заявила Кажетта Ахметжанова. Именно там вы получите результаты и ответы, которые откажетесь принимать. Однако некоторые неудачи в профессиональном плане заставят осторожных Весов наконец-то предпринять серьезные шаги и превратить недостатки в преимущества. Примерно такая же ситуация случится и на личном фронте, где потребуется принимать сложные решения, которые в итоге могут привести к положительным переменам. В целом 2023 год не станет для Весов знаковым, однако переломным и важным будет наверняка.Для Стрельцов 2023 год выдастся непростым, но очень поучительным. Придется проявить необычайное трудолюбие в делах и смирение в отношениях. Кролик собирается испытывать Стрельцов на прочность в непривычными для них ситуациями. Готовьтесь проявлять небывалое усердие в работе, ведь обычно вы являетесь первыми любимчиками Фортуны. В личных отношениях все будет столь же неоднозначно: добиться благосклонности понравившегося человека окажется непросто. Рискуете получать отказы, к которым не привыкли. Не расстраивайтесь, ведь Кролик просто проверяет тех, к кому питает особую симпатию.Привыкшие жить налегке Водолеи удивятся тому, что в 2023 году на них рассчитывают очень многие люди. Вы окажетесь в центре семейных проблем, которые перетянут все внимание на себя. Постарайтесь не строить большие планы в профессиональной области. Вероятнее всего, придется отказаться от своих амбиций и довольствоваться скромными результатами из-за поменявшихся приоритетов. Кролик советует Водолеям не паниковать и не обвинять в неудачах окружающих, а подойти к возникшим обязанностям со всей ответственностью. Именно тогда вы вернете расположение изменчивого успеха гораздо быстрее.В 2023 году Кролик подготовит для Рыб некоторые события, которые выбьют из колеи, но вместе с тем заставят задуматься о серьезных вещах. Вы научитесь относиться к определенным ситуациям мудрее и не ждать легких и быстрых результатов. Этот год нельзя назвать удачным для Рыб, но в любом случае он окажет на представителей данного знака положительный результат. Со временем начнете воспринимать препятствия в делах правильно и искать верные решения. Кстати, Кролик подготовил для Рыб сюрприз в конце года в виде неожиданного денежного подарка за проявленное мужество.