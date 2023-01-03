. Когда наступит 2023 год по Восточному календарю

Как известно, Восточный Новый год наступает не 1 января. Его дата постоянно меняется из года в год, поэтому важно заранее знать, когда именно наступает этот важный праздник, чтобы не пропустить смену животного-покровителя.

У нас считается, что новый покровитель года встает у руля судьбы 1 января, но это не так. Точнее, не совсем так. Да, энергетика Тигра в это время уже значительно ослабнет, но еще останется заметной. Полностью в свои права Водяной Кролик вступит позднее — в день Восточного Нового года.

Почему Восточный Новый год отмечается в другой день

Все дело в том, что в восточной культуре Новый год начинается на следующий день после второго Новолуния после 21 декабря — дня зимнего солнцестояния. Получается, что в 2023 году Китайцы и другие восточные народы будут отмечать Новый год 22 января. Считается, что в этот день всё живое обновляется. Старая энергия уходит прочь, а ей на смену приходит новая. По этой причине праздник еще называют лунным новым годом. Официальное название в Китае — Праздник Весны.

Обновление касается внутреннего мира людей. Согласно поверьям, в этот день и в ближайшие несколько дней после наступления Восточного Нового года все дурное и плохое должно уйти, а все хорошее должно прийти на смену старому.

Традиции Восточного Нового года

В Китае Новый год отмечают аж две недели, но нам это делать не обязательно. 22 января можно воспользоваться восточными приметами о том, как правильно встретить новое животное-покровитель. Например, очень важно спугнуть злых духов и негативных сущностей, которые живут рядом с вами. Для этого нужно взрывать фейерверки 22 числа. Также очень важно в этот день не выключать в доме свет, чтобы не спугнуть добрую и светлую энергию.

Не забывайте о том, что в этот день очень важно проводить много времени с семьей, с друзьями. Нужно дарить друг другу подарки и внимание, любовь и теплоту. Восточные традиции одобряют преподнесение в качества подарка деньги.

Также в этот день можно порадовать и себя самих — купить себе новую одежду, сделать новую прическу. Любые внешние изменения пойдут вам на пользу — в этом нет никакого сомнения.