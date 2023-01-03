. Кристина Орбакайте оказалась заперта на круизном лайнере
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Кристина Орбакайте оказалась заперта на круизном лайнере

Кристина Орбакайте оказалась заперта на круизном лайнере
Отдых певицы Кристины Орбакайте омрачился. Заслуженная артистка России отправилась в морской тур на судне. Оно держит путь из Сочи к берегам Турции. Однако Кристина не смогла насладиться красивыми морскими видами из-за погоды – спустился густой туман. «Вот такое у нас 1 января. На горизонте туман, просто ничего не видно. Мы не можем никуда причалить», — пожаловалась Орбакайте. Старшая дочь Аллы Пугачевой путешествует на лайнере «Астория Гранде». Судно с туристами должно сделать остановки в турецких портовых городах Стамбуле, Орду, Трабзоне, Амасре. Для гостей предусмотрены праздничное меню от шеф-повара и развлекательная программа с участием приглашенных звезд. Так что для певицы это возможность не только отдохнуть, но и поработать.
«Ветер, ветер! Ты могуч! Пусть наши добрые желания сбудутся. С Новым нас 2023 годом», — отметила артистка. Для Орбакайте вторая половина 2022 года выдалась плодотворной - она много гастролировала, снималась в кино и участвовала в новогодних проектах на телевидении. Певица воспользовалась перерывом в плотном графике, чтобы воссоединиться с семьей – муж артистки, бизнесмен Михаил Земцов, и их 10-летняя дочь Клавдия, ждали ее возвращения в Майами, где у семьи есть недвижимость. За границей сейчас находится и старший сын звезды сериала «Тест на беременность». 31-летний Никита Пресняков уехал из России в США в сентябре. Недавно к нему присоединилась жена Алена Краснова. Молодые люди встретили Новый год в Голливуде, они побывали на шумной вечеринке в ночном клубе в Калифорнии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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