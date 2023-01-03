. Ксения Собчак поделилась откровенным фото с кроликами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак поделилась откровенным фото с кроликами

Ксения Собчак поделилась откровенным фото с кроликами
Телеведущая Ксения Собчак порадовала своих подписчиков провокационным кадром. В своих аккаунтах в социальных сетях наследница Анатолия Собчака старается поднимать важнейшие остросоциальные темы. Журналистка беседует с интересными людьми, создает собственные выпуски новостей и даже проводит расследования. Однако в новогодние праздники не грех и расслабиться. Днем третьего января Ксения вышла на связь в личном микроблоге. Она опубликовала яркий кадр с фотосессии. На фото Собчак, одетая в открытое алое платье, томно лежит на кровати в компании очаровательных кроликов.
«Вхожу в 2023-й плавно!» — подписала публикацию звезда. «Почитала про год кролика гороскоп. Это уже последний этап отчаяния, я считаю😂😂», - добавила Ксения в Телеграм –канале. Подписчики тут же разделились на два лагеря: одни осыпают ведущую комплиментами, другие же заверяют, что сексуальность и Собчак — вещи несовместимые. «Сексуальность — это не про вас», «Вспомнила бабка, как девкой была», «Плавно ударилась в молодость...», «Тетя все не успокоится. Флешбеки, видимо, накрывают», «Образ уже, конечно, не свежий, но прекрасный!», — пишут в комментариях.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.01.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.01.2022 (15 фото)
Лера Кудрявцева высосала молодость Сергея Лазарева
Лера Кудрявцева высосала молодость Сергея Лазарева
Лайму Вайкуле раскритиковала Вика Цыганова
Лайму Вайкуле раскритиковала Вика Цыганова
Валерий Меладзе оправдался за свое скандальное заявление
Валерий Меладзе оправдался за свое скандальное заявление
Глеб Матвейчук отпраздновал Новый год со своими детьми и бывшей женой
Глеб Матвейчук отпраздновал Новый год со своими детьми и бывшей женой
Яне Рудковской подарили миллион, но его ни на что не хватит
Яне Рудковской подарили миллион, но его ни на что не хватит
Ксения Собчак поделилась откровенным фото с кроликами
Ксения Собчак поделилась откровенным фото с кроликами
Алла Пугачева вывела из себя Вику Цыганову
Алла Пугачева вывела из себя Вику Цыганову
Традиции китайского Нового года: когда наступит 2023 по восточному календарю
Традиции китайского Нового года: когда наступит 2023 по восточному
GeForce Now обновится до RTX 4080, что в 5 раз превысит производительность Xbox Series X
GeForce Now обновится до RTX 4080, что в 5 раз превысит
Для внутренней силы и мудрости: какой цвет является символом 2023 года
Для внутренней силы и мудрости: какой цвет является символом 2023 года
На маршруте «Камень Черского» открыли пункт выдачи разрешений на посещение нацпарка
На маршруте «Камень Черского» открыли пункт выдачи разрешений на

Топ на сегодня

Россиян предупредили о новых правилах доставки пенсий
Россиян предупредили о новых правилах доставки пенсий
Лия Ахеджакова пожаловалась, что ее не приглашают играть в спектакли: "Не знаю, чем вызвала такую ненависть"
Лия Ахеджакова пожаловалась, что ее не приглашают играть в спектакли:
Садальский жестко прошелся по Максиму Галкинку
Садальский жестко прошелся по Максиму Галкинку
Лиза Арзамасова провела 31 декабря на сцене с сынишкой на руках
Лиза Арзамасова провела 31 декабря на сцене с сынишкой на руках
Кристина Орбакайте оказалась заперта на круизном лайнере
Кристина Орбакайте оказалась заперта на круизном лайнере

Еще по теме

Ксения Собчак первое января с опухшим лицом встретила
Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном Платоном
Собчак поддержала интригу, показав свой беременный живот
Ксения Собчак начала демонстрировать фото из элитного роддома