. Ксения Собчак поделилась откровенным фото с кроликами

Телеведущая Ксения Собчак порадовала своих подписчиков провокационным кадром. В своих аккаунтах в социальных сетях наследница Анатолия Собчака старается поднимать важнейшие остросоциальные темы. Журналистка беседует с интересными людьми, создает собственные выпуски новостей и даже проводит расследования. Однако в новогодние праздники не грех и расслабиться. Днем третьего января Ксения вышла на связь в личном микроблоге. Она опубликовала яркий кадр с фотосессии. На фото Собчак, одетая в открытое алое платье, томно лежит на кровати в компании очаровательных кроликов.«Вхожу в 2023-й плавно!» — подписала публикацию звезда. «Почитала про год кролика гороскоп. Это уже последний этап отчаяния, я считаю😂😂», - добавила Ксения в Телеграм –канале. Подписчики тут же разделились на два лагеря: одни осыпают ведущую комплиментами, другие же заверяют, что сексуальность и Собчак — вещи несовместимые. «Сексуальность — это не про вас», «Вспомнила бабка, как девкой была», «Плавно ударилась в молодость...», «Тетя все не успокоится. Флешбеки, видимо, накрывают», «Образ уже, конечно, не свежий, но прекрасный!», — пишут в комментариях.