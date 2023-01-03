. Лайму Вайкуле раскритиковала Вика Цыганова
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Лайму Вайкуле раскритиковала Вика Цыганова

Лайму Вайкуле раскритиковала Вика Цыганова
Певица Лайма Вайкуле опозорилась на всю планету. Артистка указала Лайме Вайкуле на ее место. Певица Вика Цыганова припомнила Лайме Вайкуле ее высказывание о том, что она в свое время содержала Советский Союз. Цыганова дала понять, что слова живущей в Латвии Лаймы Вайкуле задели ее за живое. Она в довольно грубой манере поставила вокалистку на место. «А Вайкуле? Это вообще какая-то глупость и ущербность заявлять о том, что она содержала Советский Союз. Почему она не вспомнила про бесплатное образование, медицину, которые были в СССР? Это вообще за гранью. Неужели не хватает ума просто не вякать?» - высказалась Вика Цыганова.
Напомним, Вика Цыганова высказалась и об Алле Пугачевой, которая в свое время не приглашала ее выступать на своих «Рождественских встречах». «Я же с Пугачевой в свое время общалась. Убеждения у нас с ней никогда не совпадали. Поэтому, когда все бежали на ее «Рождественские встречи», я стояла в сторонке и понимала, что меня другие люди поддерживают, не менее известные и талантливые», - призналась Вика Цыганова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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