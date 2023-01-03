. Лайму Вайкуле раскритиковала Вика Цыганова

Певица Лайма Вайкуле опозорилась на всю планету. Артистка указала Лайме Вайкуле на ее место. Певица Вика Цыганова припомнила Лайме Вайкуле ее высказывание о том, что она в свое время содержала Советский Союз. Цыганова дала понять, что слова живущей в Латвии Лаймы Вайкуле задели ее за живое. Она в довольно грубой манере поставила вокалистку на место. «А Вайкуле? Это вообще какая-то глупость и ущербность заявлять о том, что она содержала Советский Союз. Почему она не вспомнила про бесплатное образование, медицину, которые были в СССР? Это вообще за гранью. Неужели не хватает ума просто не вякать?» - высказалась Вика Цыганова.Напомним, Вика Цыганова высказалась и об Алле Пугачевой, которая в свое время не приглашала ее выступать на своих «Рождественских встречах». «Я же с Пугачевой в свое время общалась. Убеждения у нас с ней никогда не совпадали. Поэтому, когда все бежали на ее «Рождественские встречи», я стояла в сторонке и понимала, что меня другие люди поддерживают, не менее известные и талантливые», - призналась Вика Цыганова.