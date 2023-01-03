. Лечение и диагностика заболеваний в Израиле

Израиль – колыбель прогрессивной медицины. По показателям, качеству лечения и отношению к пациентам эта страна занимает лидирующее положение в мире. Израиль известен «экстренным» медицинским вмешательством – самые сложные случаи имеют благоприятный исход.

Куда обратиться за помощью

Квалификация специалистов, практический опыт и современное оборудование в клинике «Топ Ихилов» – залог доверия пациентов. Цена лечения и диагностики в Израиле много ниже по сравнению с расценками лучших клиник США, Германии и Европы. Для русскоязычных посетителей существуют широкие возможности обслуживания на их родном языке. Именно «Ихтоп» входит в пятерку самых посещаемых клиник страны, а это говорит о доверии пациентов к этому медицинскому центру.

Преимущества израильской медицины

Залогом выздоровления служит правильно поставленный диагноз, который определяет тактику лечения недуга. В случае его неверного определения врачом, болезнь может прогрессировать и переходить на новую стадию. Но общая благоприятная картина здоровья жителей Израиля отражает высокий уровень мастерства специалистов определенной области. Есть и другие плюсы обращения в местные клиники:

Высокоточные технологии обследования позволяют выявить проблему и поставить правильный диагноз пациенту уже при обследовании.



Исследования, производимые в лабораториях, дают неподдающиеся огласке результаты печеночных проб, кровяного состава, в том числе и тестирование на C-реактивный белок. Тест выявляет риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Регулярность наблюдения врача за пациентом позволяет оптимально подойти к вопросам подающего обследования, профилактики и лечения в частности.



Обычно обращение к медицинским работникам Израиля становится последним шансом на выздоровление многих людей, столкнувшихся с таким страшным заболеванием как рак. Благоприятная атмосфера достигается постоянным наблюдением, как за физическим, так и за эмоциональным состоянием больного. Качественная оперативная медицинская помощь, знания, опыт и доброжелательность израильских врачей, передовые методы терапии благотворно влияют на протекающее лечение.



Медицина в Израиле соответствует международным стандартам лечения и реабилитации. Чаще всего израильские клиники существуют на научных базах университетов, они служат исследовательскими лабораториями. Это влияет на передовую активность использования инновационных и экспериментальных методов терапии. Израильская медицинская практика представлена государственными медицинскими центрами и частными клиниками.



