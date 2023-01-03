. Лера Кудрявцева решила растолстеть

Ведущая Лера Кудрявцева пустилась во все тяжкие. Телеведущая отрывается по полной в новогодние праздники, балует себя салатами и десертами. Она дает волю слабостям и не волнуется по поводу лишнего веса. Блондинка всегда в потрясающей форме и одета с иголочки. Вес знаменитости при росте в 167 сантиметров неуклонно держится на отметке в 50 килограммов. Лера не раз признавалась, что не соблюдает строгих диет, а секрет стройности таится в быстром метаболизме и активном режиме дня. Однако вредные продукты у Кудрявцевой в стоп-листе. Она избегает фастфуд, газировку, полуфабрикаты, консервы и снекам. Но в новогодние праздники теледива пустилась во все тяжкие, чтобы насладиться калорийными блюдами.«Вот сейчас съела селедку под шубой, оливье и торт наполеон. Гори хата, гори и сарай. Дома два холодильника забиты салатами и всякой всячиной, оставшейся с Нового года. Ходишь мимо, откроешь, закроешь, психанешь — съешь. Буду жирной, что же. Уже пофиг», — написала в соцсетях 51-летняя телезвезда. Лишний вес Лера набирала лишь во время беременности. Благодаря силе воли телеведущая за несколько месяцев попрощалась с 18 килограммами. Чтобы привести вес в норму, она питалась свежими фруктами, постным продуктами и старалась чаще бывать на свежем воздухе. «Я на работе ничего не ем. Ужасно питаюсь на самом деле. Хотя пытаюсь. Я сдала «генетику», там было написано черным по белому, что мне нельзя глютен. А я вообще без него не могу. Я так люблю хлеб, сладкое, макароны», — признавалась ранее телеведущая. Кудрявцеву по праву считают утонченной иконой стиля. Ее образы всегда безупречны, наряды подобраны со вкусом, а укладка и макияж подчеркивают красоту. Поклонники называют телезвезду образцом элегантности и женственности. Она постоянно блистает на ковровых дорожках, премиях, кинопремьерах и других светских мероприятиях.