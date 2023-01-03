. Лера Кудрявцева высосала молодость Сергея Лазарева

Сергей Лазарев потролил ведущую Леру Кудрявцеву. Лера состояла в отношениях с певцом четыре года. Их роман закончился в 2012-м. Тем не менее, Сергей продолжает работать с Лерой, интересоваться ее жизнью. Сегодня Кудрявцева опубликовала трогательное видео. В нем собраны фрагменты программ, которые актриса вела вместе с Лазаревым. Самый первый эпизод датирован 2007-м, последний – прошлым годом. «20 лет терплю тебя. Как же быстро летит время! Сколько всего было, сколько еще будет», — сказала Кудрявцева. Сергей решил подшутить над бывшей избранницей. «Ты украла мою подпись под этим видео! У меня есть переписка», — упомянул певец, оставив смеющееся эмодзи. Тогда Лера привела более весомый аргумент в ответ на упрек. «Ты украл мою молодость», — пошутила теледива.Сергей в долгу не остался. Экс-солист группы Smash!! заявил, что Лера воспользовалась разницей в возрасте с ним, а после расставания вышла замуж за другого молодого избранника. «Я вообще лучшие годы тебе отдал, а ты высосала из меня мою молодость и нашла помоложе», — отметил Лазарев. Этот «довод» окончательно рассмешил актрису сериала «Улицы разбитых фонарей». «Ржу как. Люблю тебя», — заверила телеведущая. Поклонников Леры и Сергея растрогал такой диалог. Они оставили много теплых слов для звезд. «Теперь раскрыт секрет вечной молодости Леры», «Какие вы смешные. Ваши комментарии друг другу — это что-то с чем-то», «Я одна смотрю на платья Леры? Это шедевры! Красота!», «Красавцы оба! Всё в вас есть! И душа, и тело, и эмоции, и честность», «Сережа из мальчика превратился в красивого мужчину, а вы, Лера, явно нашли источник вечной молодости», «Ребята, вы стареете вообще или как?» — высказались фолловеры.