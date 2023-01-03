. Лия Ахеджакова пожаловалась, что ее не приглашают играть в спектакли: "Не знаю, чем вызвала такую ненависть"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Лия Ахеджакова пожаловалась, что ее не приглашают играть в спектакли: "Не знаю, чем вызвала такую ненависть"

Лия Ахеджакова пожаловалась, что ее не приглашают играть в спектакли: "Не знаю, чем вызвала такую ненависть"

Лия Ахеджакова пожаловалась, что ее не приглашают играть в спектакли: "Не знаю, чем вызвала такую ненависть"

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова посетовала на отсутствие работы в театре. В ближайшее время руководство "Современника" может уволить артистку из единственной постановки, в которой она играет.

В Санкт-Петербурге неожиданно отменился спектакль "Мой внук Вениамин" с Лией Ахеджаковой. Сами организаторы – коммерческая структура "ДК Выборский" – категорически не понимали, в чем претензии общества. Но так совпало совершенно случайно, что "Ленэнерго" начало ремонт электросети в ДК. Новая дата еще не назначена, а зрителям предложено сдать билеты по их полной стоимости.


Сама актриса не понимает, чем вызвала такую ненависть, и жалуется на дефицит работы в театрах.

"Я осталась с одним спектаклем, который играю много-много лет. Сейчас появились требования, чтобы меня и из него выгнали. Я даже не знаю, чем вызвала такую ненависть".

Лия Ахеджакова известна свой русофобской позицией и поддержкой ВСУ. В конце февраля артистка назвала начало военной операции на Украине событием, от которого "не отмыться никогда": "Скажу честно: мне стыдно за своих сограждан. Наверное, только они могут писать столько ужасных слов. Очень показательно в сравнении с сообщениями от украинцев, которые в 99% не содержат оскорблений и угроз. Как же я устала от этого мнимого величия России. Хочу приехать в Украину после ее победы. Я сама украинка, родилась в Днепропетровске", - заявила она.

Ранее латвийский режиссер Алвис Херманис заявил, что работу Чулпан Хаматовой на украинскую пропаганду курирует администрация Зеленского. Политическая позиция известной кино- и театральной актрисы стала важным аспектом информационного противостояния с Россией для официального Киева.

С февраля 2022 года Россию покинули около 30 деятелей шоу-бизнеса. За границей, покинув родину и место заработка, они переносят серьезные испытания, как психологические, так и финансовые. Среди эмигрантов, столкнувшихся с суровой реальностью, – Максим Галкин* и Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Андрей Макаревич*.


* внесены Минюстом РФ в список иноагентов
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Лия Ахеджакова пожаловалась, что ее не приглашают играть в спектакли: "Не знаю, чем вызвала такую ненависть"
Лия Ахеджакова пожаловалась, что ее не приглашают играть в спектакли:
Россиян предупредили о новых правилах доставки пенсий
Россиян предупредили о новых правилах доставки пенсий
5 вещей, которые нужно сделать в начале 2023 года, чтобы привлечь удачу
5 вещей, которые нужно сделать в начале 2023 года, чтобы привлечь
Лиза Арзамасова провела 31 декабря на сцене с сынишкой на руках
Лиза Арзамасова провела 31 декабря на сцене с сынишкой на руках
Садальский жестко прошелся по Максиму Галкинку
Садальский жестко прошелся по Максиму Галкинку
Ирина Хакамада рассказала об экономической катастрофе в России
Ирина Хакамада рассказала об экономической катастрофе в России
Кристина Орбакайте оказалась заперта на круизном лайнере
Кристина Орбакайте оказалась заперта на круизном лайнере
Максакова обрушилась на Регину Тодоренко
Максакова обрушилась на Регину Тодоренко
Пригожин пожаловался в МВД на «саботаж» в луганском морге
Пригожин пожаловался в МВД на «саботаж» в луганском морге
Как менялись известные актрисы, которые начали карьеру в совсем юном возрасте (15 фото)
Как менялись известные актрисы, которые начали карьеру в совсем юном
Слух: Persona 3 получит полноценный ремейк, после выпуска Persona 3 Portable в Game Pass
Слух: Persona 3 получит полноценный ремейк, после выпуска Persona 3
Лунный день сегодня 3 января 2023 года
Лунный день сегодня 3 января 2023 года

Топ на сегодня

Минфин Германии назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»
Минфин Германии назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»
С 1 января WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах россиян
С 1 января WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах
Куда развернется Колесо года: самые важные викканские праздники в 2023 году
Куда развернется Колесо года: самые важные викканские праздники в
Аэропорт Дамаска вышел из строя после атаки со стороны Израиля
Аэропорт Дамаска вышел из строя после атаки со стороны Израиля
В России объяснили цель введения Вашингтоном потолка цен на нефть
В России объяснили цель введения Вашингтоном потолка цен на нефть

Еще по теме

Лия Ахеджакова прокомментировала отмену спектакли с ее участием
Лия Ахеджакова стала жертвой интернет - мошенников
"За что он так меня обрызгал?": взбешенная Ахеджакова сбежала из зала во время номера Галкина
Ахеджакова прокомментировала арест Савченко