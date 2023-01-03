. Лия Ахеджакова пожаловалась, что ее не приглашают играть в спектакли: "Не знаю, чем вызвала такую ненависть"

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова посетовала на отсутствие работы в театре. В ближайшее время руководство "Современника" может уволить артистку из единственной постановки, в которой она играет.

В Санкт-Петербурге неожиданно отменился спектакль "Мой внук Вениамин" с Лией Ахеджаковой. Сами организаторы – коммерческая структура "ДК Выборский" – категорически не понимали, в чем претензии общества. Но так совпало совершенно случайно, что "Ленэнерго" начало ремонт электросети в ДК. Новая дата еще не назначена, а зрителям предложено сдать билеты по их полной стоимости.



Сама актриса не понимает, чем вызвала такую ненависть, и жалуется на дефицит работы в театрах.

"Я осталась с одним спектаклем, который играю много-много лет. Сейчас появились требования, чтобы меня и из него выгнали. Я даже не знаю, чем вызвала такую ненависть".

Лия Ахеджакова известна свой русофобской позицией и поддержкой ВСУ. В конце февраля артистка назвала начало военной операции на Украине событием, от которого "не отмыться никогда": "Скажу честно: мне стыдно за своих сограждан. Наверное, только они могут писать столько ужасных слов. Очень показательно в сравнении с сообщениями от украинцев, которые в 99% не содержат оскорблений и угроз. Как же я устала от этого мнимого величия России. Хочу приехать в Украину после ее победы. Я сама украинка, родилась в Днепропетровске", - заявила она.

Ранее латвийский режиссер Алвис Херманис заявил, что работу Чулпан Хаматовой на украинскую пропаганду курирует администрация Зеленского. Политическая позиция известной кино- и театральной актрисы стала важным аспектом информационного противостояния с Россией для официального Киева.

С февраля 2022 года Россию покинули около 30 деятелей шоу-бизнеса. За границей, покинув родину и место заработка, они переносят серьезные испытания, как психологические, так и финансовые. Среди эмигрантов, столкнувшихся с суровой реальностью, – Максим Галкин* и Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Андрей Макаревич*.

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