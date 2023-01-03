. Лиза Арзамасова провела 31 декабря на сцене с сынишкой на руках

Актриса Лиза Арзамасова 31 декабря играла в спектакле «Золушка», а за кулисами ее ждал годовалый сын Левушка. Лиза Арзамасова с самого детства снимается в кино. Популярность ей принесла роль Галины Сергеевны в ситкоме «Папины дочки». И сейчас актриса получает предложения от режиссеров, пишет книги и играет в театре.За кулисами спектакля «Золушка» с участием мамы побывал и маленький сынишка Елизаветы от хореографа Ильи Авербуха.«Вот так мы провели 31 декабря - в театре, вместе с «Золушкой». 🙌💖☺️ Моя семья пришла поддержать меня! Так что в антрактах за кулисами Лёвушка рассмотрел всё-всё-всё и даже познакомился с Котом в сапогах 😉 Но больше всего на Льва Ильича произвели впечатление огромные часы с механическими стрелками (ребята, постановщики - спасииибо вам!), - он восторженно смотрел на них, разводил руками и повторял: «Как?как»? 🤣 Ну и самое главное: к семейному новогоднему столу успели вовремя! 🙌💖😉🎄»- написала Лиза в свое Telegram-канале.Ну, а 1 января, Арзамасова уже каталась в Красногорске в сказке «12 месяцев». Это был ее новогодний дебют с Александром Энбертом. «За 20 минут до выступления Илюша поставил нам этот номер, и мы по-новогоднему покатились! Рада видеть и чувствовать всех вас в новом году! 🙌💖🌟», - отметила Лиза Арзамасова.