. Лунный день сегодня 3 января 2023 года

Наступает третий день года. Рекомендации астрологов, собранные в лунном календаре, помогут вам добиться поставленных целей в этот вторник, используя в качестве движущей силы энергетику Луны.

Энергетика Луны будет сегодня достаточно благоприятной, а вот Венеры — нет. Планета, дающая нам жизненные силы и желание любить, переходит сегодня в не самый благоприятный для себя Знак Водолея. Этот транзит отметится резкой, но не полной утратой энергии, но на нас с вами это всё равно отразится.

Фаза Луны: начинается 11 лунный день. Ему суждено будет пройти под управлением Близнецов. Стихия Воздуха замечательно сочетается с фазой роста ночного светила. Поэтому общаться с людьми и находить с ними общий язык нам будет гораздо проще. Главное сейчас — не ударяться в негатив.

Магнитные бури 3 января: магнитных бурь сегодня не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

духовные поиски;разговоры по душам;визуализация желаний;планирование будущего;отдых.мнительность;неоправданные риски;доверчивость;зависть.

В домашних делах сегодня будет царить некое оживление, и нам многое удастся сделать за этот день. Правда, вашим родственникам может не захотеться помогать вам, но не стоит воспринимать это в штыки. Постарайтесь считаться с мнением близких. Астрологи советуют посвятить максимум времени общению с близкими. 3 января можно приглашать друзей и дальних родственников в гости. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что эти люди вдохновят вас на что-то новое и подниму настроение. Вы даже не заметите, как исчезнут дурные мысли и негатив.

Одежда и талисманы удачи на этот вторник

Излучать привлекательность в день правления растущей Луны в Близнецах просто. Для этого достаточно просто отказаться от темных и серых цветов в одежде, делая акцент на ярких тонах и натуральных тканях. Любителям консервативности могут помочь свитеры и рубашки пастельных тонов — синего, бордового, темно зеленого. Избегайте многослойности, а также ненатуральных украшений.

Из украшений, кстати, стоит отдать предпочтение мельхиору. Он сочетает в себе все лучшее от серебра и платины, но не имеет при этом их недостатков. Из минералов желательно отдавать предпочтение тем, которые действуют успокаивающе: аметисту, аквамарину, алмазу, белому кварцу, лунному камню. Если отправитесь в путь, возьмите с собой обсидиан.

Любовь и общение 3 января

Луна в Знаке Близнецов приносит любовь, добро и делает нас с вами общительными. Сегодня этому воздействию будет противиться Венера. В такие дни нас переполняет невероятная нежность к любимому человеку и близким людям, но из-за негативного настроения планеты любви эта нежность может встать поперек горла.





Астрологи советуют быть максимально открытыми и ни в коем случае не льстить близкому человеку. Дружеские отношения могут быть очень продуктивными, так как друзья смогут дать хорошие советы, оказать эмоциональную поддержку, развеять сомнения и страхи. Проблемы в отношениях возможны из-за обидчивости и мнительности.

Финансы и работа в 11 лунный день

Сегодня астрологи рекомендуют анализировать события прошлого и на основе выводов планировать будущее в делах и работе. День, находящийся во власти Близнецов, идеально подходит для закладывания фундамента на долгие месяцы вперед, особенно учитывая, что Венера заберет у нас часть нашей энергии и сил.

Зачастую под покровительством растущей Луны в Близнецах люди становятся более рассеянными, доверчивыми, небрежными в обращении с деньгами, поэтому есть риск забыть в магазине сдачу или переплатить за какой-то товар, попасть на крючок мошенников. Будьте осторожными в обращении с деньгами и пользуйтесь заговорами от лишних трат.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроение наше сегодня будет немного изменчивым, но больших проблем это нам с вами не доставит. Наоборот, навредить сегодня может не пессимизм, повышенный оптимизм. Будьте осторожнее и старайтесь оценивать все события с точки зрения здравого смысла. Венера может вызвать зацикленность на страхах.

Астрологи не исключают повышение активности в начале дня и резкий спад начиная с 13-14 часов дня. Дело в том, что как раз где-то в это время активизируется Венера. Медитативная музыка и ароматерапия — это отличный способ поднять жизненный тонус, улучшить настроение и очиститься от негатива.