. Максакова обрушилась на Регину Тодоренко

Оперная певица сравнила ведущую Регину Тодоренко с цирковым медведем. Мария Максакова, живущая сейчас на Украине, осуждает за безразличие в Родине уроженку Одессы Регину Тодоренко. Певица интересовалась, чем сейчас занимается ведущая, и посмеялась над тем, как она проявляет себя в ледовом телешоу Первого канала. Максакова поиздевалась над навыками ведущей в шоу «Ледниковый период». «Ее главное достижение — это то, что она в весьма зрелом возрасте взгромоздилась на коньки, но в московском цирке братьев Запашных даже медведицы на коньках передвигают довольно проворно лапами. Для цирка и ее способности вполне сгодятся», — сказала она в интервью украинским СМИ.45-летняя блондинка также возмущена, что Регина не оставила работу в России. «Хорошо сказал когда-то ее соведущий Андрей Бедняков. Он ей дал совет, куда, в частности, ей стоит засунуть заработанные деньги», — выпалила Мария. Звезда обратилась и к другим украинским селебрити, которые предпочли остаться в России, где у них успешная карьера и многочисленные фанаты. «В здоровой конкурентной среде они подобных заработков не имели, ну, вероятно, это такая беспринципность, помноженная на бездарность», — убеждена Максакова.