. На каток: столица России предлагает гостям и жителям города весело провести новогодние каникулы
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На каток: столица России предлагает гостям и жителям города весело провести новогодние каникулы

На каток: столица России предлагает гостям и жителям города весело провести новогодние каникулы

Во время зимних каникул интересно провести время на катках с искусственным покрытием есть возможность у жителей и гостей Москвы. Такие места для отдыха и развлечений расположены во многих районах столицы РФ.

Мы представляем некоторые из наиболее популярных катков, где можно покататься на новогодние праздники.

ГУМ-Каток

Как обычно, этот каток открылся в конце 2017 года, 29 января. Каждый год каток оформляется в определенной теме. В этот раз это была тематика воздухоплавания. Для декора использованы дирижабли и другие летательные конструкции.

По традиции в выходные на льду проводят мастер-классы выдающиеся спортсмены. Все желающие могут взять уроки катания у чемпиона Европы Юрия Овчинникова и чемпиона мира по хоккею Алексея Яшина. Стоимость взрослого билета – до 500 рублей, детского — до 400 рублей. Цена проката коньков – 300 рублей, сумма залога – 2000 рублей.

Парк Горького (стереокаток)


В эти зимние дни парк Горького стал территорией музыки и световых эффектов. Музыкальное сопровождение, оптические иллюзии, анимация, световые эффекты украшают ледовое пространство. Цена билета для взрослых стартует от 300 рублей, для ребенка – от 150 рублей.

Парк «Сокольники»

Каток «Лед». Ледовая площадка в этом году расположена на другом месте. Теперь во время катания хорошо видна сцена, на которой запланированы праздничные выступления. Маленьким гостям катка будут помогать инструкторы в костюмах зверей; мишки, морские котики и пингвинята развлекут детвору и помогут сделать первые шаги на льду. Детям до семи лет вход бесплатный, для взрослых стоимость за вход стартует от 200 рублей.

Сад имени Баумана

Сад имени Баумана приглашает гостей на свой каток. Эту ледовую площадку многие считают самой удобной в городе. Здесь будет уютно и комфортно как новичкам, так и профессионалам. На катке планируются выступления звезд шоу-биза и известных в городе ди-джеев. Детям сход свободный, для взрослых – максимум 300 рублей.

# Общество
По материалам: rsute

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