. На маршруте «Камень Черского» открыли пункт выдачи разрешений на посещение нацпарка

В Листвянском лесничестве начал работать дополнительный пункт выдачи разрешений на посещение Прибайкальского национального парка. Теперь оформить документ можно на маршруте «Камень Черского» в административном здании горнолыжного комплекса, справа от кассы подъёмника. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Маршрут «Камень Черского» популярен в том числе у поклонников зимних видов отдыха. К новому сезону инфраструктуру маршрута обновили — установили настилы, пикниковые точки, качели и информационные стенды. Работы завершили летом 2022 года. Специалисты природоохранного учреждения ожидают приток посетителей зимой. В новом пункте оформления разрешений гостей нацпарка проконсультируют о правилах поведения на особо охраняемой природной территории и ответят на интересующие вопросы, помогут внести необходимые данные в онлайн-систему Baikalpass.ru либо проконсультируют о возможностях самостоятельного оформления документа.

Маршрут «Камень Черского» расположен на территории Листвянского лесничества Прибайкальского национального парка. Он представляет собой подъём с перепадом высоты в 135 метров к смотровой площадке, с которой открываются панорамные виды на исток Ангары, посёлок Порт Байкал и значительную часть побережья Южного Байкала. Подняться к смотровой площадке можно пешком по оборудованной тропе в виде серпантина протяжённостью около двух километров, либо на кресельном подъёмнике.