. На маршруте «Камень Черского» открыли пункт выдачи разрешений на посещение нацпарка
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На маршруте «Камень Черского» открыли пункт выдачи разрешений на посещение нацпарка

На маршруте «Камень Черского» открыли пункт выдачи разрешений на посещение нацпарка

В Листвянском лесничестве начал работать дополнительный пункт выдачи разрешений на посещение Прибайкальского национального парка. Теперь оформить документ можно на маршруте «Камень Черского» в административном здании горнолыжного комплекса, справа от кассы подъёмника. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Маршрут «Камень Черского» популярен в том числе у поклонников зимних видов отдыха. К новому сезону инфраструктуру маршрута обновили — установили настилы, пикниковые точки, качели и информационные стенды. Работы завершили летом 2022 года. Специалисты природоохранного учреждения ожидают приток посетителей зимой. В новом пункте оформления разрешений гостей нацпарка проконсультируют о правилах поведения на особо охраняемой природной территории и ответят на интересующие вопросы, помогут внести необходимые данные в онлайн-систему Baikalpass.ru либо проконсультируют о возможностях самостоятельного оформления документа.

Маршрут «Камень Черского» расположен на территории Листвянского лесничества Прибайкальского национального парка. Он представляет собой подъём с перепадом высоты в 135 метров к смотровой площадке, с которой открываются панорамные виды на исток Ангары, посёлок Порт Байкал и значительную часть побережья Южного Байкала. Подняться к смотровой площадке можно пешком по оборудованной тропе в виде серпантина протяжённостью около двух километров, либо на кресельном подъёмнике.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Для внутренней силы и мудрости: какой цвет является символом 2023 года
Для внутренней силы и мудрости: какой цвет является символом 2023 года
На маршруте «Камень Черского» открыли пункт выдачи разрешений на посещение нацпарка
На маршруте «Камень Черского» открыли пункт выдачи разрешений на
Пьяная иркутянка угнала припаркованный у кафе автомобиль и поехала на нем домой
Пьяная иркутянка угнала припаркованный у кафе автомобиль и поехала на
Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту восьмилетней Агаты из Курганской области
Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту восьмилетней Агаты из
Саратовский губернатор выразил соболезнования близким погибших в Макеевке
Саратовский губернатор выразил соболезнования близким погибших в
Лечение и диагностика заболеваний в Израиле
Лечение и диагностика заболеваний в Израиле
В Нигерии напали на кортеж бывшего губернатора
В Нигерии напали на кортеж бывшего губернатора
Музыкант Кристиан Джеффрис создал инструмент, который играет мелодию, если подуть на датчики
Музыкант Кристиан Джеффрис создал инструмент, который играет мелодию,
Игроки нашли новую «красивую» дату для релиза Starfield
Игроки нашли новую «красивую» дату для релиза Starfield
Перемены к лучшему и прогресс в делах: знаки зодиака, которых ждет удача в январе 2023 года
Перемены к лучшему и прогресс в делах: знаки зодиака, которых ждет
Лера Кудрявцева решила растолстеть
Лера Кудрявцева решила растолстеть
Стас Садальский рассказал о своей свадьбе
Стас Садальский рассказал о своей свадьбе

Топ на сегодня

Цены на газ в Европе выросли
Цены на газ в Европе выросли
Россиян предупредили о новых правилах доставки пенсий
Россиян предупредили о новых правилах доставки пенсий
Полина Гагарина отказала жениху в предложении руки и сердца
Полина Гагарина отказала жениху в предложении руки и сердца
Лия Ахеджакова пожаловалась, что ее не приглашают играть в спектакли: "Не знаю, чем вызвала такую ненависть"
Лия Ахеджакова пожаловалась, что ее не приглашают играть в спектакли:
Алла Пугачева даже в новом году умудрилась унизить россиян
Алла Пугачева даже в новом году умудрилась унизить россиян

Еще по теме

На Большой Байкальской тропе устанавливают новые настилы для палаток и кострища
С 19 по 23 июля не будут выдавать разрешения на прогулки по Большой Байкальской тропе
Росгвардейцы провели субботник и установили информационные стенды на Ольхоне
Разрешения на строительство будут выдаваться быстрее