. На Светлану Лободу завели дело
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На Светлану Лободу завели дело

На Светлану Лободу завели дело
Певица Светлана Лобода разозлила автора ее хита. Поэт и композитор Олег Влади подал в российский суд на певицу Светлану Лободу. Он, напомним, написал для украинской артистки ее главный хит «К черту любовь», который сделал ее мегазвездой как на родине, так и в России.
Заявление от истца зарегистрировал суд по интеллектуальным правам 30 декабря. Ответчиком выступит не только Светлана Лобода, но и один из крупнейших онлайн-кинотеатров, который в 2020 году транслировал сольник артистки. Звездный адвокат Андрей Алешкин пояснил «КП», что заседание запросто может состояться без участия Светланы Лободы, которая теперь живет за пределами России, но распространяться его вердикт будет только в пределах нашего государства. Так что певица может и не заметить решения инстанции.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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