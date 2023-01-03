. Оксана Самойлова ужаснулась от новогодних подарков: "Моя самая большая фобия"
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Оксана Самойлова ужаснулась от новогодних подарков: "Моя самая большая фобия"

Оксана Самойлова ужаснулась от новогодних подарков: "Моя самая большая фобия"

34-летняя модель Оксана Самойлова вышла замуж за рэп-исполнителя Джигана в прошлом месяце. Едва она успела насладиться свадебными подарками, как наступил Новый год и ее снова щедро одарили. Правда, в этот раз Оксана не так рада.

Бизнесвумен в соцсетях поделилась впечатлениями от своих "ужасающих подарков". Оказалось, близкие решили победить ее фобии, не спросив об этом саму Самойлову. Многодетная мать боится высоты и глубины, а ей подарили прыжок с парашютом и погружение в самый глубокий бассейн в мире.


Оксана рассказала, что попытается взять себя в руки и побороть страх высоты, но как она будет преодолевать боязнь глубины — не знает.

Моя самая большая фобия. Кто давно на меня подписан, тот знает, что я не ныряю с головой. Потому что однажды в детстве мы купались на речке с бабушкой, и я очень сильно захлебнулась, меня еле откачали. Я помню это состояние, поэтому лет с 8 в принципе не погружаюсь под воду.

Старшая дочь недавно хоть и научила ее нырять, но это совсем не то же самое, что погрузиться в самый глубокий в мире бассейн.


Самойлова с Джиганом накупили детям дорогих подарков

Звездную пару вряд ли можно назвать бедными, поэтому на праздник их дети получили щедрые подарки. Фобии дарить не стали. Старшая дочь Ариела получила золотой браслет от Dior, две другие — по айфону, а Давиду, самому маленькому в семействе, досталась огромная игрушечная машинка.

К слову, супруги отмечали праздник в Дубае, поэтому устроили детям шоу на пляже. Малышей развлекали аниматоры Дед Мороз и Гринч, которые приплыли на сапбордах.

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По материалам: uposters.ru

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