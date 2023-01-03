. Павел Прилучный стал плакать от сантиментов

Актер Павел Прилучный сделал признание. В новом сезоне сериала «Мажор» у героя Павла Прилучного появляется дочь. По задумке сценария его персонаж Игорь Соколовский встречает девушку, влюбляется, и у него рождается ребенок. По признанию Павла, в реальной жизни рождение дочери Мии изменило его кардинально. Он стал более сентиментальным. «Когда у меня появилась дочка, я стал смотреть романтические комедии, и лирические ноты в них периодически вызывают у меня слезы. Я стал мягче именно после рождения Мии. Она прекрасно знает, как на меня можно посмотреть или как что-то спросить, чтобы получить то, что она хочет. И я, конечно, таю, потому что девочка — это, в первую очередь, милашество», — разоткровенничался 35-летний Прилучный.Напомним, Мия Прилучная появилась на свет в 2016 году в браке с Агатой Муциенице. У родителей также есть старший сын Тимофей. Они познакомились на съемках «Закрытой школы», где оба играли. Отношения быстро развивались и пара не медлила с бракосочетанием. Супруги прожили вместе девять лет. К сожалению, разрыв супругов сопровождался скандалами. Агата обвинила бывшего мужа а абьюзе, злоупотреблением спиртным. По словам актрисы, Прилучный также поднимал на нее руку. Артист недолго был холостяком. После развода он влюбился в коллегу по цеху. На этот раз Павел встретил любовь на съемках сериала «Клетка». Его избранницей стала молодая актриса армянского происхождения Зепюр Брутян. Для брюнетки этот брак стал первым. Не так давно стало известно, что пара ждет пополнения в новом году. Судя по соцсетям актера, Павел проводит достаточно времени с детьми и новой женой. Прилучный ранее сообщал, мол, Зепюр хорошо поладила с детьми.