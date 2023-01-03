. Перемены к лучшему и прогресс в делах: знаки зодиака, которых ждет удача в январе 2023 года

Первый месяц наступившего года принесет многим представителям зодиакального круга немало приятных событий. Астрология выделяет два знака зодиака, которых ждет удача в январе 2023. Во многих сферах жизни им повезет больше всех. Узнайте, кто входит в этот список счастливчиков.

Знаки зодиака, которых ждет удача в январе 2023 года

В первом новогоднем месяце случится много благоприятных астрологических событий. Во-первых, Венера будет излучать благоприятную энергию. Во-вторых, планеты Марс, Уран и Меркурий прекратят ретроградное движение. Опираясь на эти данные, можно выделить знаки зодиака, которым улыбнется удача в январе 2023 года. Положительные изменения ждут их во всех сферах жизни.

Козерог

Представителей знака больше всех ждет удача в первом новогоднем месяце. Им будут оказывать поддержку Венера и три планеты, которые лишатся своей ретроградности.

Планетарное расположение пробудит мотивацию у Козерогов с самых первых дней нового года и будет поддерживать ее на протяжении всего второго зимнего месяца. Это самый удачный период из первой половины 2023, поэтому если есть желание что-то изменить в своей жизни, как раз пришло время это сделать. Более того, рожденные под этим созвездием смогут обрести настоящую дружбу и любовь. Удачно также будут складываться деловые знакомства, которые вскоре принесут большую пользу бизнесу и личностному развитию.

Водолей

Водолей — еще один знак зодиака, представителям которого будут оказывать сильную поддержку четыре планеты. Его ждет удача в январе 2023 года, хоть и в чуть меньшей степени, чем Козерогов.

Самую большую часть благоприятного влияния планетарного расположения Водолеи ощутят 22 января, когда Уран прекратит свое ретроградное движение. В такой период рожденных под этим созвездием ждут многочисленные приятные события и положительные изменения во всех сферах жизни. Кроме того, в это время они смогут внутренне и внешне преобразиться.

В январе 2023 года Водолеи смогут откинуть в сторону все свои переживания и осуществить настоящий прогресс во всех своих делах, в профессиональной и творческой сферах. На высшем уровне также будет и интеллектуальная активность. Представители знака смогут быстро, а главное, с большим вниманием принимать важные решения. В этом также поможет их интуиция, которая в новом году выйдет на совершенно иной уровень.