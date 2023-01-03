. Пьяная иркутянка угнала припаркованный у кафе автомобиль и поехала на нем домой

3 января около 05:00 в полицию Иркутска обратился житель микрорайона Солнечный и сообщил об угоне. Он рассказал, что ночью подъехал к одному из кафе и припарковал свой хэтчбек марки Honda на площадке напротив. 26-летний мужчина оставил автомобиль открытым, с заведенным двигателем и с ключами в замке зажигания. Вернувшись, иркутянин не обнаружил машину и позвонил в дежурную часть, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

На розыск похищенного автомобиля ориентировали все наружные наряды органов внутренних дел. Полицейские отдельного батальона патрульно-постовой службы совместно с инспекторами ДПС ОБ ГИБДД городского управления МВД обнаружили иномарку. В салоне находилась 28-летняя иркутянка с явными признаками опьянения. Задержанная пояснила, что возвращалась пешком из увеселительного заведения и замерзла. Увидев пустой автомобиль с работающим двигателем, она села за руль и поехала домой.

Органы дознания возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, нарушительницу привлекут к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Санкция статьи предусматривает арест до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.