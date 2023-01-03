. Победительница "Суперстар" рассказала о цене победы на шоу и отчитала тех, кто ее не поздравил

Победу в третьем сезоне шоу "Суперстар!" одержала певица Ольга Зарубина. До финала вместе с ней дошли Роксана Бабаян, Жан Милимеров и Алена Иванцова. Победить Ольге помогла песня Аллы Пугачевой "Нас бьют, мы летаем".

После шоу Зарубина поговорила с журналистами издания Prozvezd, рассказав о своих ощущениях. По словам артистки, пришла на "Суперстар!" она вовсе не за победой.

Для меня проект был важен в другом плане. Мне нужно было показать, что я умею, что могу как певица. Для меня именно этот момент был первостепенным. Поэтому очень спокойно себя ощущала.

Ольга отметила, что особенно ей понравилось работать без продюсеров, имея творческую свободу, а не действуя по их предписаниям. Однако к концу у нее начались проблемы со здоровьем, и она готова была досрочно покинуть проект.

К последнему выпуску я физически сломалась. У меня всю жизнь проблемы с вегетатикой. Прошло мало времени после ковида, которым я переболела, не успела восстановиться. К финалу у меня начались просто сильнейшие головокружения. Я действительно хотела уйти.

Зарубина даже не помнит, как объявили ее выход, выступала она, как в тумане. "Вот так зарабатываются первые места", — рассказывает 64-летняя певица.

Зарубина отчитала не поздравивших ее участников шоу

Интересно, что поздравили с победой Ольгу только Катя Лель и Сергей Чумаков. Остальные то ли не успели, то ли все еще не смирились с поражением.

Если не поздравили, то думаю, что некоторый элемент обиды у них был. Когда люди не поздравляют, значит, они уверены, что только им должно быть предназначено первое место. Это, конечно, в корне неправильно: нужно оценивать себя объективно. Да и потом, не все же могут победить!

Впрочем, внимания к ее победе все равно предостаточно. Зарубина рассказала, что поклонники ей теперь шагу ступить не дают. "Каждый день заваливают сообщениями в социальных сетях, признаются в любви. Столько женихов, я со счета сбилась", — признается артистка.

