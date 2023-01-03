Победительница "Суперстар" рассказала о цене победы на шоу и отчитала тех, кто ее не поздравил
Победу в третьем сезоне шоу "Суперстар!" одержала певица Ольга Зарубина. До финала вместе с ней дошли Роксана Бабаян, Жан Милимеров и Алена Иванцова. Победить Ольге помогла песня Аллы Пугачевой "Нас бьют, мы летаем".
После шоу Зарубина поговорила с журналистами издания Prozvezd, рассказав о своих ощущениях. По словам артистки, пришла на "Суперстар!" она вовсе не за победой.
Ольга отметила, что особенно ей понравилось работать без продюсеров, имея творческую свободу, а не действуя по их предписаниям. Однако к концу у нее начались проблемы со здоровьем, и она готова была досрочно покинуть проект.
Зарубина даже не помнит, как объявили ее выход, выступала она, как в тумане. "Вот так зарабатываются первые места", — рассказывает 64-летняя певица.
Зарубина отчитала не поздравивших ее участников шоу
Интересно, что поздравили с победой Ольгу только Катя Лель и Сергей Чумаков. Остальные то ли не успели, то ли все еще не смирились с поражением.
Впрочем, внимания к ее победе все равно предостаточно. Зарубина рассказала, что поклонники ей теперь шагу ступить не дают. "Каждый день заваливают сообщениями в социальных сетях, признаются в любви. Столько женихов, я со счета сбилась", — признается артистка.