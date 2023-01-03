. Почти двести тысяч за билет на концерт Александра Реввы и других звезд
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Почти двести тысяч за билет на концерт Александра Реввы и других звезд

Почти двести тысяч за билет на концерт Александра Реввы и других звезд
Сбежавший из России артист Александр Ревва зарабатывает сумасшедшие деньги. 31 декабря в столице Арабских эмиратов прошел эксклюзивный гала-вечер в стиле ретро-шик с участием популярных российских артистов. Dr. Alban, Thomas Nevergreen, Ten Sharp, а также звезды российской эстрады «Иванушки International», Александр Ревва, Павел Воля и Валерий Меладзе исполнили лучшие хиты в Театре Дубай. Чтобы насладиться грандиозным представлением зрителям пришлось крупно раскошелиться — цена за место начиналась от 65 тысяч рублей, а стоимость вип-билета доходила до 167 тысяч рублей. Затравленный в России Валерий Меладзе стал секретным гостем вечеринки — его имя не публиковали на афише мероприятия. Артист в последнее время подвергается хейту со всех сторон из-за антироссийской позиции. Зато публика тепло встречает 57-летнего певца за границей. Осенью он выходил на сцену в Алма-Ате, был гостем в подмосковном клубе на дне рождении блогера Лерчек, в декабре пел в Берлине, а теперь подарил творчество и русскоязычной публике в Дубае. Судя по тому как подпевали гости праздника, романтические баллады пришлись аудитории по душе.
Александр Ревва, резко пропавший из российского шоу-бизнеса, блистал в новогоднюю ночь на сцене в черном сюртуке. В привычной манере он общался с публикой в амплуа Артура Пирожкова. К слову, коллега юмориста по Comedy club Павел Воля травил шутки с ним в этот день на одной сцене. По слухам, Александр уехал из России и живет с родными в Испании. Летом он давал концерты в Турции и в Монако, тогда как его выступления в Санкт-Петербурге на «ВК Fest» отменились из-за переезда в другую страну. Настоящий фурор произвели «Иванушки International». Услышав горячо любимые мотивы, гости праздника встали, чтобы подпевать артистам стоя. Атмосферу добавляли бенгальские огни и море игристого. Кстати, в прошлом году коллектив также принимал участие в дубайском фестивале. Тогда райдер группы составил 20 тысяч евро. Стоит отметить, организаторы гала-ужина, помимо гонорара, оплачивают звездам перелет, проживание в отеле и питание.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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