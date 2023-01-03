. Польша попросила ООН о помощи в получении репараций от ФРГ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Польша попросила ООН о помощи в получении репараций от ФРГ

Польша попросила ООН о помощи в получении репараций от ФРГ

Польша попросила ООН о помощи в получении репараций от ФРГЗамглавы польского МИД Мулярчик: Польша попросила ООН помочь получить репарации от ФРГ

Польша попросила Организацию Объединенных Наций (ООН) посодействовать в получении военных репараций от Германии. Об этом заявил замглавы польского МИД, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио.

«Мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешательства в этот вопрос. <...> Мы просим вмешаться в этот вопрос, создать определенную площадку для диалога с Германией, которая не хочет вести этот диалог», — заявил он.

Мулярчик подчеркнул, что также просил о встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, председателем Генеральной Ассамблеи ООН Чабой Кереши и верховным комиссаром по правам человека Фолькером Тюрком. По его словам, цель этих инициатив — «донести до международного сообщества» и важнейших международных организаций мира, что «существует проблема неучтенных преступлений».

Ранее власти Польши обратились в Совет Европы (СЕ) с просьбой помочь получить от Германии репарации за Вторую мировую войну. Замглавы польского МИД Мулярчик обратился к генеральному секретарю и комитету министров СЕ с просьбой создать формулу для сотрудничества между Польшей и ФРГ. Он подчеркнул, Варшава не видит у Берлина желания вести диалог по этому вопросу.

3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил о требованиях репараций от Германии, подписав соответствующий документ.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Польша попросила ООН о помощи в получении репараций от ФРГ
Польша попросила ООН о помощи в получении репараций от ФРГ
В отеле Москвы обнаружили лежащую на кровати мумию женщины
В отеле Москвы обнаружили лежащую на кровати мумию женщины
Валерия Меладзе требуют лишить российской пенсии
Валерия Меладзе требуют лишить российской пенсии
Дочь ушедшей Юлии Началовой отпраздновала Новый год с семьей отца
Дочь ушедшей Юлии Началовой отпраздновала Новый год с семьей отца
Почти двести тысяч за билет на концерт Александра Реввы и других звезд
Почти двести тысяч за билет на концерт Александра Реввы и других звезд
Павел Прилучный стал плакать от сантиментов
Павел Прилучный стал плакать от сантиментов
Даша Жукова поделилась фото с 8-летней дочерью от Романа Абрамовича
Даша Жукова поделилась фото с 8-летней дочерью от Романа Абрамовича
На Светлану Лободу завели дело
На Светлану Лободу завели дело
Принц Гарри вымаливает прощение у брата и отца
Принц Гарри вымаливает прощение у брата и отца
Алена Водонаева была любовницей мужа после развода
Алена Водонаева была любовницей мужа после развода
Ремейк System Shock планируют выпустить на Xbox в марте 2023 года
Ремейк System Shock планируют выпустить на Xbox в марте 2023 года
США послали сигнал к эскалации украинского конфликта
США послали сигнал к эскалации украинского конфликта

Топ на сегодня

Новое правительство Израиля решило обсуждать Украину «не так открыто»
Новое правительство Израиля решило обсуждать Украину «не так открыто»
Болгария получит доступ к турецким газопроводам
Болгария получит доступ к турецким газопроводам
Цены на газ в Европе выросли
Цены на газ в Европе выросли
В Госдуме отреагировали на инцидент с Меладзе на корпоративе
В Госдуме отреагировали на инцидент с Меладзе на корпоративе
В «Газпроме» рассказали о наращивании поставок газа в Китай
В «Газпроме» рассказали о наращивании поставок газа в Китай

Еще по теме

Польша направит ноту Германии о выплате репараций
Польша не хочет отказываться от репараций Германии
Украина и страны Восточной Европы внесли в СЕ вопрос о репарациях за Вторую мировую
Качиньский: Германия не откажет Польше в выплате репараций