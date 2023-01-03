. Польша попросила ООН о помощи в получении репараций от ФРГ

Замглавы польского МИД Мулярчик: Польша попросила ООН помочь получить репарации от ФРГ

Польша попросила Организацию Объединенных Наций (ООН) посодействовать в получении военных репараций от Германии. Об этом заявил замглавы польского МИД, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио.

«Мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешательства в этот вопрос. <...> Мы просим вмешаться в этот вопрос, создать определенную площадку для диалога с Германией, которая не хочет вести этот диалог», — заявил он.

Мулярчик подчеркнул, что также просил о встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, председателем Генеральной Ассамблеи ООН Чабой Кереши и верховным комиссаром по правам человека Фолькером Тюрком. По его словам, цель этих инициатив — «донести до международного сообщества» и важнейших международных организаций мира, что «существует проблема неучтенных преступлений».

Ранее власти Польши обратились в Совет Европы (СЕ) с просьбой помочь получить от Германии репарации за Вторую мировую войну. Замглавы польского МИД Мулярчик обратился к генеральному секретарю и комитету министров СЕ с просьбой создать формулу для сотрудничества между Польшей и ФРГ. Он подчеркнул, Варшава не видит у Берлина желания вести диалог по этому вопросу.

3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил о требованиях репараций от Германии, подписав соответствующий документ.

