. Посол Анголы заявил, что Запад «побежал» за ресурсами к Африке

Страны Запада на фоне ситуации на Украине в прямом смысле ринулись за ресурсами в Африку, демонстрируют желание развивать экономическое сотрудничество с регионом. Об этом РИА Новости сказал посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья.

По словам дипломата, западные стран »буквально бегут в Африку», в том числе в Анголу, чтобы развивать экономическое сотрудничество с регионом. Обеим сторонам понятно, что многие полезные ископаемые находятся именно на этом континенте, подчеркнул он. Да Силва Кунья также отметил, что страны Африки, в том числе Анголу, сейчас активно приглашают на разные международные форумы типа «Китай — Африка», «США — Африка» и другие.

«Это демонстрирует, что ресурсы для дальнейшего выживания находятся именно в Африке», — сказал посол.

Ранее глава Комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД Григорий Карасин рассказал «Парламентской газете», что Африка интересует страны Запада только как территория, «где в хаосе искусственно разжигаемых конфликтов можно реализовать схему неоколониального грабежа ресурсов». В регионе это отлично видят, отметил он. Сенатор также разъяснил, почему политика подкупа и запугивания африканцев со стороны Запада уже не работает.