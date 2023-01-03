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Пригожин пожаловался в МВД на «саботаж» в луганском морге

Пригожин пожаловался в МВД на «саботаж» в луганском моргеПригожин обратился в МВД из-за задержки выдачи тел бойцов ЧВК «Вагнер» в луганском морге

Бизнесмен, создатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в МВД с просьбой проверить луганский морг из-за задержки выдачи тел погибших бойцов в ходе спецоперации на Украине. Его комментарий в ответ на вопрос издания «Накануне» опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

Пригожин пожаловался на то, что люди, которые должны выдавать документы на погибших, «отдыхают уже с начала войны». «Для многих из них убитый боец — это неодушевленная вещь в пластиковом мешке, поэтому в луганском морге мы сталкиваемся с полным непониманием», — заявил он.

Бизнесмен обвинил «околомедицинских чистоплюев» в том, что они по нескольку месяцев выписывают документы о смерти, и сообщил, что несколько раз обращался в этой связи в Минздрав, а также также написал заявление в МВД с просьбой провести проверку «возможных фактов саботажа и халатности» со стороны луганского морга».

Ранее Евгений Пригожин рассказал, что многих погибших бойцов ЧВК «Вагнер» хоронят на отдельном кладбище на окраине станицы Бакинская в Краснодарском крае.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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