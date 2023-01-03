. Принц Гарри вымаливает прощение у брата и отца

Принц Гарри слишком много наговорил и сделал против королевской семьи. Младший сын принцессы Дианы дал новое интервью, в котором затронул болезненную для него тему ссоры с отцом и братом. Принц Гарри дал понять, что еще не смог найти общий язык с близкими. Гарри все еще надеется помириться с родными, но пока это ему кажется невозможным — отец и брат не идут на контакт. «Я хотел бы, чтобы мой отец вернулся. Я хотел бы, чтобы мой брат вернулся. Хочу семью, а не институцию», — разоткровенничался 38-летний сын принцессы Дианы в интервью ITV. Напомним, все они стали отдаляться друг от друга в начале 2020 года, когда Гарри и Меган заявили о желании переехать из Великобритании в США. Тогда же с них были сняты полномочия представителей британской короны. Гарри высказался, что уверен в том, что королевская семья продемонстрировала отсутствие желания помириться с ним и его женой Меган Маркл.В свое время супруги приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану. В Америке они заключили контракт со студиями Spotify и Netflix. В декабре прошлого года вышел документальный фильм, в котором Меган и Гарри повествовали о сложностях жизни с королевской семьей. Реакция жителей Великобритании на фильм оказалась неоднозначной. На Гарри и Меган обрушился новый шквал критики. И совсем скоро, 10 января, издательство Penguin Random House планирует выпустить мемуары принца Гарри. А ведь еще недавно ходили слухи о разрыве принца и бывшей актрисы. Похоже, все это не имеет ничего общего с действительностью. «У Гарри и Меган большие проблемы. Они наняли юристов, потому, что их отношения ухудшаются сильнее, чем мы думаем. И я проверила эту информацию, переговорив не с одним человеком. Супруги достигли соглашения о разводе, но делают вид, что якобы все еще вместе. Согласно тому, что я слышала, Гарри подтолкнул Меган к этому. Он понял, кто она такая», — отмечала недавно королевский эксперт Колин Кэмпбелл в своем влоге на YouTube.