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Раскрыты подробности обмена пленными с участием бойцов «Азова» и Медведчука

Раскрыты подробности обмена пленными с участием бойцов «Азова» и МедведчукаHurriyet: крупнейший обмен пленными с участием бойцов «Азова» и Медведчука прошел в Анкаре

Передача украинского политика Виктор Медведчук и пяти командиров полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) в рамках крупнейшего обмена пленными между Россией и Украиной в сентябре 2022 года прошла в Анкаре. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на источники.

По данным газеты, переговоры об обмене проходили в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции. Как рассказали высокопоставленные собеседники издания, Россия выдвинула условие, чтобы бойца «Азова» остались в Турции, украинская сторона согласилась.

В день обмена в аэропорт Анкары прилетели российский и украинский самолеты, обмен был произведен без проблем. «Командиры “Азова” с того времени находятся в Турции в качестве ее гостей. Обе стороны не нарушают договоренностей», — рассказали источники.

В сентябре турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что освобожденный из украинского плена Медведчук уехал из Турции в Россию. По его словам, при обмене пленным между Москвой и Киевом у Анкары было 200 имен. Он также сообщил, что решение об обмене при посредничестве Турции было принято в ходе дипломатической переписки с Путиным.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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