. Размер регионального материнского капитала проиндексируют в Иркутской области

В Иркутской области с 1 января проиндексируют размер областного материнского (семейного) капитала. Он составит 122 934 рубля. Индексация на 1,055 предусмотрена законом Иркутской области об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Эта мера поддержки реализуется в регионе с 2012 года в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Маткапитал предоставляют при рождении третьего или последующих детей. За десять лет в регионе выдано 55 153 сертификата на маткапитал, из них в течение 2022 года – 4 595. Средствами в 2022 году распорядились около 10 000 семей.

Семья может направить маткапитал на улучшение жилищных условий, рефинансирование ипотеки, ремонт жилья, покупку земельного участка для индивидуального жилищного строительства, на образование детей, социальную адаптацию ребенка-инвалида и получение ежегодной денежной выплаты. В прошлом году исключили необходимость подтверждения постоянного проживания в Иркутской области не менее одного года к моменту рождения третьего ребенка. Женщинам, у которых родится третий ребенок или последующие дети, начиная с 1 января 2023 года, достаточно подтвердить факт постоянного проживания в регионе на момент их рождения.