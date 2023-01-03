. РБК: россияне рассказали, на какой доход надеются в 2023 году
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РБК: россияне рассказали, на какой доход надеются в 2023 году

РБК: россияне рассказали, на какой доход надеются в 2023 году

Россияне рассказали аналитикам сервисов "Работа.ру" и "Подработка", сколько они надеются зарабатывать в наступившем 2023 году. В среднем граждане ждут ежемесячного дохода в 84 тысячи рублей. Результаты опроса приводит РБК.

В среднем мужчины надеются на заработок в 101,3 тысячи рублей в месяц, а женщины - 68,8 тысячи рублей. 


Наиболее высокого дохода ожидают мужчины, которые работают в индустрии красоты - 133 тысячи рублей. Сотрудники банковской и финансовой сферы надеются на ежемесячный доход в 122 тысячи рублей, работники общепита намерены зарабатывать 113 тысяч рублей каждый месяц. На доход в 110,1 тысячу рублей нацелены мужчины, которые трудятся в области транспорта и логистики. Работающие в сфере управления персоналом ждут зарплаты в 106 тысяч рублей.

Среди женщин самый высокий доход ожидают сотрудницы сферы красоты - 114,4 тысячи рублей. Работницы IT-сферы намерены получать в среднем 89 тысяч рублей, занятые в сфере юриспруденции - 86,3 тысячи рублей, в управлении персоналом - 85 тысяч рублей а в бытовых услугах - 81,5 тысячи рублей.

В начале декабря прошлого года москвичи рассказали, какие доходы ждут в следующем году. Средний ожидаемый доход составил 89,4 тысячи рублей. Идеальной москвичи назвали зарплату в 154,3 тысячи в среднем.

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По материалам: uposters.ru

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